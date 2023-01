Kobieta na sprzedawaniu podrobionych koszulek miała zarobić aż 250 000 funtów (1,32 mln zł)! Na t-shirtach miały widnieć logotypy najpopularniejszych zespołów rockowych, jak The Rolling Stones , Led Zeppelin i Foo Fighters. Choć usłyszała już jeden wyrok, to sąd zdecydował jeszcze, że musi zwrócić właścicielom praw autorskich 140 tysięcy funtów lub trafi do więzienia na 5 miesięcy.

Pochodząca z Wielkiej Brytanii Johanna Donnelly przyznała się do sprzedaży nielegalnych koszulek zespołów. Jak podawał portal Wales Online, 48-latka wpadła przez kontrolę wykonaną przez radę z Newport. Między 19 czerwca 2017 roku, a 2 lipca 2018 roku rada wykupiła testowo koszulki od różnych sprzedawców na różnych platformach sprzedaży. Później trafiły do konsultantów marki zespołów, a pomimo oznaczenia o oryginalności w rzeczywistości były podróbkami.

Sprzedawcy nie mieli także zgody od właścicieli znaków towarowych, a produkty uznano za słabe jakościowo. Kobieta została skazana na karę pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok, 150 godzin prac społecznych, a także 10 dniach zawieszenia. Dodatkowo, jeśli w ciągu trzech miesięcy nie zwróci 141 655 funtów, które zarobiła z koszulek o wartości 250 tysięcy funtów, trafi za kratki na pięć miesięcy.

