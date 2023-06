Elton John ogłosił plany swojej organizacji charytatywnej, goszcząc w programie "Good Morning America". Artysta poinformował, że założona przez niego w 1992 roku organizacja Elton John AIDS Foundation uruchomiła właśnie trzyletni fundusz o wartości 101 mln funtów. Misją tej inicjatywy jest znalezienie lekarstwa na tę wyniszczającą chorobę, na którą zmarło blisko 700 tys. osób.



"Nadal mamy ogrom pracy do wykonania. Właśnie dlatego uruchomiliśmy ten fundusz. Do 2030 roku chcemy zakończyć kryzys związany z AIDS. Myślę, że jest to możliwe i wykonalne. Musimy tylko ruszyć naprzód" - powiedział piosenkarz.

Reklama

Fundusz o nazwie "Rocket Fund" będzie finansował m.in. działania mające na celu zwiększenie dostępu do usług związanych z profilaktyką i leczeniem wywołującego schorzenie wirusa HIV. Muzyk zainicjował również na Instagramie akcję "Let Your Inner Elton Out", której celem jest podnoszenie społecznej świadomości na temat HIV i AIDS w mediach społecznościowych.

"Przeciwstawcie się stygmatyzacji i dyskryminacji związanej z HIV i dołączcie do nas w walce o bardziej współczujący i sprawiedliwy świat. Nasze przesłanie brzmi: Wypuść swojego wewnętrznego Eltona. Chcę zobaczyć was w najlepszym wydaniu w social mediach. Pomyślcie o cekinach i intensywnych kolorach. Lub o czymkolwiek innym, co sprawia, że czujecie się sobą. Publikujcie swoje zdjęcia, oznaczcie naszą fundację i umieśćcie hasztag #InnerElton. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, co wymyślicie" - napisał artysta.



300 milionów funtów na walkę z AIDS

W ciągu ostatnich trzech dekad fundacja piosenkarza zebrała ponad 300 mln funtów, które przekazała na sfinansowanie programów przeciwdziałających HIV i AIDS w kilkudziesięciu krajach. Elton John powiedział niedawno, że skuteczna realizacja misji organizacji jest obecnie szczególnie istotnym zadaniem.



"W czasach wielkiej niepewności na świecie nasza praca jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Uważamy, że każdy człowiek dotknięty HIV/AIDS powinien mieć natychmiastowy dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej, a wszystkie osoby zagrożone zakażeniem powinny dysponować wiedzą i narzędziami, aby zapobiegać przenoszeniu wirusa bez względu na to, kim są, kogo kochają, co robią, w co wierzą i skąd pochodzą" - wyznał muzyk.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, zakażenie ludzkim wirusem nabytego niedoboru odporności stanowi chorobę przewlekłą, która prowadzi do postępującego upośledzenia odporności pacjenta. Do zakażenia dochodzi za pośrednictwem kontaktu seksualnego, okołoporodowo albo w konsekwencji ekspozycji na tkanki zawierające wirusa. Symptomy we wczesnym stadium obejmują zapalenie gardła, powiększenie węzłów chłonnych, gorączkę, wysypkę oraz ból mięśni i stawów. Później choroba wchodzi w okres bezobjawowy, który trwa zwykle od 8 do 10 lat.