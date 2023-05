Rozmawiając z BBC Radio 2 Elton John przyznał, że dotychczasowe występy podczas jego pożegnalnego tournée przekroczyły jego najśmielsze oczekiwania.

"Jestem szczęśliwy i spełniony w swoim życiu prywatnym, jestem szczęśliwy w życiu zawodowym, wszystko w moim życiu jest wspaniałe. Uważam, że to właśnie dlatego występy dają mi taką satysfakcję" - stwierdził.

