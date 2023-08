"Dwa tygodnie po jej śmierci mój telefon przypadkowo zrobił zdjęcie mojego psa. Na fotografii obok jego głowy unosiła się mała niebieska kula, tego samego koloru, co naszyjnik, który kiedyś do niej należał" - powiedziała w rozmowie z magazynem "People" Chloe Lattanzi, która była jedynym dzieckiem Olivii Newton-John ( posłuchaj! ).

37-latka ma poważny powód, by sądzić, że jest to znak, który wysłała jej zmarła matka. "Rozmawiałyśmy z mamą wiele lat temu. Gdy oglądałyśmy paranormalne programy, powiedziałam jej: 'Musisz się mi objawić'. A ona na to: 'Objawię się jako jedna z tych kul'" - wyznała córka gwiazdy.

Być może Olivia Newton-John znana jest przede wszystkim z roli u boku Johna Travolty w musicalu "Grease", ale nie sposób nie wspomnieć, że jako piosenkarka osiągnęła nieprawdopodobny sukces, sprzedając na całym świecie ponad 100 milionów kopii płyt i singli. Olivia Newton-John urodziła się 26 września 1948 roku w Cambridge. Jej matka pochodziła z Niemiec, z których uciekła wraz z rodziną po dojściu do władzy nazistów. W trakcie II wojny światowej ojciec przyszłej gwiazdy, Brian Newton-John, był oficerem MI6 i brał udział w pracach nad Enigmą oraz aresztował Rudolfa Hessa. W 1954 roku Olivia wyemigrowała wraz z rodziną do Australii, gdzie jej ojciec został profesorem języka niemieckiego na uniwersytecie w Melbourne. Już jako nastolatka występowała w kafejkach tego miasta. Po powrocie do Anglii w 1974 roku brała udział w konkursie Eurowizji, gdzie zajęła czwarte miejsce (wygrała wówczas ABBA z "Waterloo"). Następnie wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie prowadziła własny program w telewizji ABC.

Rodzina zmarłej gwiazdy "Grease" odbiera od niej "sygnały"

Równie intrygujące doświadczenia ma wdowiec po Olivii Newton-John, biznesmen John Easterling. Dwa miesiące temu odwiedził Peru z prochami swojej żony, aby w miejscu, gdzie wzięli ślub, uczcić 15. rocznicę ich małżeństwa. "Zrobiłem zdjęcie i ta niebieska kula jest dokładnie między moimi oczami" - wyjawił na łamach "People".

Zarówno Lattanzi, która jest dzieckiem Newton-John z pierwszego małżeństwa, jak i Easterling, zapowiedzieli, że 8 października wezmą udział w corocznym marszu "Olivia's Walk for Wellness" w Melbourne, podczas którego zbierane są środki na fundację aktorki.

Olivia Newton-John - All Things Must Pass EP

Gwiazda filmu "Grease" odeszła 8 sierpnia 2022 roku, po 30-letniej batalii z rakiem piersi. Zmarła na swoim ranczu w południowej Kalifornii, wśród członków rodziny. Pogrzeb Newton-John odbył się dopiero w lutym, bo rodzina chciała ją pożegnać w spektakularny sposób. Ceremonia, której nadano rangę wydarzenia państwowego, miała miejsce w Melbourne, rodzinnym mieście Newton-John.

Wideo