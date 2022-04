W Netto Arenie w Szczecinie odbyła fryderykowa gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu.

Na nieco ponad tydzień przed galą ogłoszono, kto w tym roku na gali Fryderyków otrzyma nagrody specjalne - Złote Fryderyki. Wśród wyróżnionych w tym roku znaleźli się: muzyk jazzowy Henryk Miśkiewicz, zmarły niedawno Jacek "Budyń" Szymkiewicz, wybitny tekściarz, wokalista, założyciel Pogodno ( posłuchaj! ) i Babu Króla ( sprawdź! ) oraz kultowy dla wielu Polaków zespół Republika ( posłuchaj! ).

"W kwietniu ubiegłego roku minęło 40 lat od pierwszego koncertu grupy, której twórczość wciąż wzbudza emocje, będąc częścią historii polskiej muzyki rozrywkowej i świadectwem zmieniającej się polskiej rzeczywistości" - czytamy o zespole Grzegorza Ciechowskiego na stronie festiwalu.

"Dzieje Republiki to nie tylko ważna część historii polskiej muzyki rozrywkowej, to również niezwykłe świadectwo zmieniającej się polskiej rzeczywistości - od wybuchu Solidarności, poprzez mrok stanu wojennego i kryzys gospodarczy, aż po demokratyczne zmiany 1989 roku i tworzenie się nowej rzeczywistości. Republika wszystko to uosabiała, we wszystkich przemianach brała udział, a każdy z tych elementów słyszalny jest w twórczości zespołu" - pisze Leszek Gnoiński, dziennikarz, autor książki o Republice oraz członek Rady Akademii Fonograficznej.

Fryderyki 2022: Republika ze Złotym Fryderykiem za całokształt twórczości

Na scenie pojawili się członkowie zespołu Republika: Zbigniew Krzywański, Leszek Biolik i Sławomir Ciesielski.

Razem z nimi, nagrodę odebrała wdowa po Grzegorzu Ciechowskim, Anna Skrobiszewska.

Skrobiszewska przyznała, że Złotego Fryderyka wykorzysta, aby pomóc ofiary wojny Ukrainie.

"Stojąc na tej scenie, mogłabym powiedzieć za Grzegorzem: gdzie są moi przyjaciele? Ale chcę dziś mówić o miłości. Złoty Fryderyku, serce twoje złote i skrzydła masz anielskie, dlatego ogrzejemy się trochę w twoim blasku przez kilka dni, a potem polecisz na aukcję i wesprzesz tych, którzy stracili najbliższych, którzy stracili swój dom, którzy nie mają teraz do czego wracać" - przyznała.

"Syberia przegra!" - dodała, cytując utwór "Arktyka" Republiki.

