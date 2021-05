Światowa organizacja występująca w obronie godności zwierząt prosi o usunięcie z Internetu nowego teledysku zespołu The Offspring. Według PETA, czyli People for the Ethical Treatment of Animals, w wideo do utworu "We Never Have Sex Anymore", które ukazało się 13 maja, wykorzystano szympansy.

Wokalista The Offspring - Dexter Holland /Mauricio Santana /Getty Images

Reklama

Teledysk ( sprawdź! ) przedstawia szympansy przebrane za ludzi, wykonujące prace, takie jak sprzątanie domu, prowadzenie samochodu i spędzanie czasu w klubie go-go. Według Lauren Thomasson, starszej menedżerki ds. Zwierząt w organizacji PETA, takie "wykorzystywanie naczelnych" wysyła "niebezpieczną wiadomość" do ludzi.

Reklama

Thomasson podpisała opublikowany na stronie PETA apel do lidera The Offspring Dextera Hollanda o treści: "Szanowny Panie Holland, oderwany od rzeczywistości teledysk grozi wskrzeszeniem handlu szympansami w Hollywood. Przebieranie szympansów, przedstawianie ich grymasów strachu jako 'uśmiechów' i umieszczanie ich obok celebrytów, to ryzykowny ruch, bo nie ma obecnie żyjącego eksperta od naczelnych, który nie potępiłby tego rodzaju starej szkoły eksploatacji zwierząt (...).

Uważamy, że wykorzystane w wideo szympansy pochodzą od dostawcy zwierząt Steve'a Martina, który był wielokrotnie krytykowany za niespełnienie minimalnych standardów, ustanowionych przez federalną ustawę o ochronie zwierząt, w tym za zamykanie szympansów i orangutanów w ciasnych klatkach przez 18 godzin dziennie. Dwa z takich szympansów, które nie spełniły oczekiwań dostawcy, trafiły do potwornego G.W. Zoo, które pokazano w serialu 'Król tygrysów' Netflixa.

Jest wiele rzeczy z lat 90., do których wszyscy tęsknimy, ale nie do wykorzystywania zwierząt. Każda minuta, w której Twój film pozostaje online, grozi legitymizacją okrutnego przemysłu, wspieraniem egzotycznego handlu 'zwierzętami' i cofaniem o wiele lat działań na rzecz zwierząt, które prawie zakończyły wykorzystywanie szympansów w Hollywood (...)".

Clip Offspring We Never Have Sex Anymore

Firma Hollywood Animals, która dostarczyła szympansy do teledysku, słynie z tego, że szkoli egzotyczne zwierzęta dla potrzeb filmu, telewizji i reklamy. Na stronie internetowej szczyci się "wyjątkowymi metodami treningu" w "szczęśliwym i bezpiecznym środowisku".

Wokalista The Offspring Bryan "Dexter" Holland nie odniósł się na razie do tego apelu. Album, z którego pochodzi utwór "We Never Have Sex Anymore", nosi tytuł "Let The Bad Times Roll". Ukazał się 16 kwietnia, po dziewięciu latach od wydania poprzedniej płyty The Offspring "Days Go By".