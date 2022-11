Zespół Horta i Anja Orthodox razem. Posłuchaj utworu "Zegar"

Grupę Horta tworzą: Jacek Horta, Adam Najman, Tomasz Jagiełowicz, Łukasz Kufa i Arkady Ptak. Łączą rocka z elementami elektroniki. "Tworzymy rockowy kolektyw artystyczny stawiający na teatralność, łączący formy klasyczne z nowoczesnością" - tak muzycy mówią o sobie.

Horta z nowym utworem pt. "Zegar"

"Czym jest śmierć i przemijanie? Zapewne dla każdego z nas jest zagadką... Utwór 'Zegar' wprowadza w swoistą szczelinę pomiędzy istnieniem a niebytem. Nakłania słuchacza do zatrzymania się, skupieniu na tu i teraz, kontemplowaniu tej chwili" - opowiada zespół.

Wokal frontmana Horta, Jacka, w połączeniu z sopranem Anji Orthodox, wokalistki zespołu Closterkeller, tworzą niezwykłą kompozycję, która chwyta za serce. "Nagranie tej piosenki to spełnienie jednego z wielu marzeń, jakie towarzyszyły mi od momentu, w którym usłyszałem Anję po raz pierwszy..." - mówi wokalista.

Klip do utworu stworzył gitarzysta zespołu Horta, Łukasz Kufa. "Sama realizacja teledysku od wstępnego szkicu, po koncepty, zdjęcia i postprodukcję, zajęła relatywnie niewiele czasu. Do tego doszła perspektywa reżyserowania niekwestionowanej legendy polskiej sceny muzycznej, Anji Orthodox, co dla mnie jest wielkim wyróżnieniem. Myślę, że z tej próby wychodzę zwycięsko, ale oczywiście ocenę pozostawiam wam" - opowiadał o klipie.

Clip Zegar - ft. Anja Orthodox

