24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Władimir Putin wydał rozkaz przeprowadzenia operacji militarnej na terenie Donbasu. Rosyjskie wojska zaatakowały największe miasta, w tym Kijów, Charków, Odessę i Zaporoże.

W obronę kraju zaangażowani są nie tylko profesjonalnie żołnierze, ale również obywatele Ukrainy, w tym muzycy. "Dzisiaj zamieniliśmy nasze instrumenty muzyczne na broń dla ochrony Ukrainy i dołączyliśmy do ZSU (Siły Zbrojne Ukrainy - przyp. red.)" - oświadczenie o takiej treści przekazał w mediach społecznościowych zespół Antytila.

Reklama

W tym samym nagraniu przekazali informacje o tym, że ich nowy album jest już dostępny. Zespół zaznaczył, że w obecnych realiach nie może promować płyty, jednak nadal chce, by ich muzyka dawała słuchaczom wsparcie i promowała kulturę ukraińską na świecie.

Instagram Wideo (IGTV)

"Najechali na nasz kraj. Zaatakowali miasta w całym naszym kraju. Zabili tysiące naszych obywateli i robią to do dziś. Niszczą naszych ludzi, ziemię, kulturę, państwowość od wieków. Ale my, mimo nieomylnej imperialnej wielkości, wciąż stawiamy silny opór i będziemy to robić zawsze" - powiedzieli. "Jedność to siła i zwycięstwo. Wszystko inne nie ma teraz znaczenia" - dodali.