Zenek Martyniuk , jedna z najjaśniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej, urodził się w 1969 roku we wsi Gredele pod Białymstokiem. Już od najmłodszych lat miał kontakt z muzyką, co nie było przypadkowe - muzyczna pasja była w jego rodzinie niemal dziedziczona. Matka Zenka, zapalona miłośniczka śpiewu, oraz wujkowie, którzy regularnie grali na różnych uroczystościach, wprowadzili go w świat dźwięków i melodii, kształtując jego artystyczne zainteresowania.

W trakcie nauki w liceum ogólnokształcącym w Białymstoku, Zenek Martyniuk zdecydował się na założenie swojego pierwszego zespołu muzycznego. Grupa, którą nazwał Akord , miała swoje początki w piwnicy, gdzie młodzi muzycy odbywali regularne próby. Choć dzisiaj trudno wyobrazić sobie polską scenę disco polo bez Zenka, w tamtych czasach jego muzyczna kariera dopiero zaczynała nabierać kształtu. Co ciekawe, mimo rosnącej fascynacji muzyką, Zenek nie wiązał wówczas swojej przyszłości ze sceną. Był to dla niego czas eksperymentów i poszukiwań, a muzyka była tylko jednym z wielu zainteresowań.

Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Białymstoku, Zenek Martyniuk zdał egzamin maturalny. Był to ważny moment w jego życiu, który symbolizował przejście z młodzieńczych lat do dorosłości. Egzamin maturalny otworzył przed nim wiele drzwi, a jego wyniki umożliwiły mu podjęcie dalszej edukacji. Decyzja, którą Zenek podjął po maturze, zaskoczyła wielu jego znajomych i bliskich.

Mimo rosnącej pasji do muzyki, Zenek Martyniuk postanowił złożyć dokumenty do Studium Ekonomicznego w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Bielsku Podlaskim. Wybór ten wydawał się zaskakujący dla osób, które znały jego muzyczne zainteresowania. Zenek myślał o karierze ekonomisty, co pokazywało jego pragmatyczne podejście do życia i chęć zdobycia solidnego wykształcenia, które mogłoby zapewnić mu stabilną przyszłość.