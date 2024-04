Debiutancka piosenka Daniela Martyniuka pt. "Nigdy nie zapomnę" ukazała się 5 stycznia 2024 roku.

"Daniel Martyniuk, syn Zenona i Danuty Martyniuk, po ślubie z Faustyną nagrał swój debiutancki teledysk" - można było przeczytać w opisie. Słowa i muzykę stworzył Marcin Kiljan. Utwór zgarnął w ponad 3 miesiące 250 tys. wyświetleń.



Zenek Martyniuk komentuje karierę swojego syna. "On ma pewne swoje wizje muzyczne"

Przez długi czas na temat muzycznej kariery syna milczał król disco polo. Teraz w końcu Martyniuk opowiedział, co sądzi o pierwszym utworze swojego syna w rozmowie z Jastrząb Post.

"On na pewno ma swoje wizje muzyczne. Puszcza mi swoje kawałki i pyta, co bym powiedział na jakiś kawałek, gdybym w danym stylu chciał coś nagrać. Staram się tego nie komentować. To są jego tematy, jego piosenki, on to śpiewa, a widać, że piosenka się spodobała. Może wyświetlenia nie są milionowe, ale to fajny utwór" - mówił.

Podczas tej samej rozmowy Martyniuk został zapytany, czy rozważa duet ze swoim synem. Gwiazdor disco polo nie wykluczył takiej możliwości. "Daniel ma jeszcze propozycje nagrania innych utworów, więc niewykluczone, że coś razem nagramy" - mówił.

Zenek Martyniuk idzie w lata 80. Zaprosi tam też syna?

Dodajmy, że pod koniec marca Zenek Martyniuk przy okazji premiery "Jak mam cię pokochać" ogłosił, że zamierza wydać płytę inspirowaną latami 80.

"'Jak mam Cię pokochać' to tytuł piosenki promującej nowy album. Styl muzyczny, którym się inspirowałem pochodzi z lat 80. Powrót do przyszłości to nowe brzmienia, jakość i zupełnie nowy projekt muzyczny. Dziś udostępniam drodzy fani singiel promujący zapowiedź mojego nowego projektu. Zapraszam serdecznie do śledzenia moich mediów. Gorąco zapraszam" - napisał w opisie do teledysku Martyniuk.

Warto dodać, że autorem piosenki jest również Marcin Kiljan, który stworzył debiutancką piosenkę Daniela Martyniuka.