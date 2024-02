Zenon Martyniuk współtworzy zespół Akcent, ale także prowadzi pełną sukcesów karierę solową. W ciągu dekad kariery zapracował sobie na miano "króla disco polo". Przez większość życia towarzyszy mu u boku ukochana żona, Danuta Martyniuk.

Niedawno wokalista wydał nową piosenkę z okazji 35-lecia zawarcia małżeństwa - "Będę zawsze tam, gdzie ty". Choć para jest niemal nierozłączna, to już wkrótce Martyniuk wyruszy na trasę koncertową po USA, a jego żona zapowiada, że nie będzie mu towarzyszyć.

Zenek Martyniuk rusza w trasę po USA. Trzeba się wykosztować

Pod koniec roku artysta koncertował już w Ameryce Północnej w ramach tournée "Roztańczone Andrzejki". Teraz w sieci pojawiły się informacje o wyjątkowej na mapie Stanów Zjednoczonych serii imprez - "Polska noc z gwiazdami". W jej ramach jesienią 2024 roku w kraju wystąpią największe gwiazdy disco polo., m.in. Skolim, Vivat, Valdi, Kaspi & Kroppa czy Kordian.

Koncerty dla amerykańskiej Polonii odbędą się w Nowym Jorku, New Jersey, Illinois czy też na Florydzie. Muzycy zawitają również do Kanady. Wśród gwiazd znalazł się także król gatunku, czyli Zenek Martyniuk. Wiadomo także, że gospodarzem koncertu będzie Maciej Smoliński.

Ceny na festiwal disco polo w USA mogą zadziwić fanów koncertów. Wejściówka na koncert w New Jersey kosztuje 80 dolarów, czyli ok. 320 złotych, a chętni na występ w Nowym Jorku będą musieli zapłacić 150 dolarów (ok. 600 zł).