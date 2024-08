Alicja Majewska została zaproszona do programu "Rozmowy (nie)wygodne" Mariusza Szczygła w TVP Info. W trakcie wywiadu opowiedziała o życiu z chorą mamą, która w wieku 84 lat dostała wylewu. Artystka postanowiła przywieźć ją do swojego domu w Milanówku, gdzie opiekowała się nią przez 12 lat.

"Dwanaście lat mama u mnie mieszkała. Po ciężkim udarze i z afazją. Do 84. roku życia biegała, fruwała, woziła mi te pierożki, barszczyki, u mnie zawsze w lodówce była zupa pomidorowa. Mama mieszkała w Milanówku. I potem bardzo ciężki wylew. Był oczywiście okres próby, rehabilitacji; mama wtedy była we Wrocławiu, u siostry, ale w pewnym momencie stwierdziłam, że na próbę wezmę ją do Milanówka" - relacjonowała Majewska.