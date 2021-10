Ogromne zamieszanie wokół Zayna Malika rozpoczęło się w czwartek 28 października. Serwis TMZ.com ujawnił, że wokalista zaatakował Yolandę Hadid, matkę byłej już partnerki gwiazdora - Gigi Hadid. Dziennikarze mieli dotrzeć do policyjnych raportów ze zdarzenia.

Krótko po całej sprawie głos zabrał Zayn, który stanowczo zaprzeczył agresywnemu zachowaniu wobec Yolandy Hadid.

"Jak wszyscy wiecie, jestem osobą ceniącą sobie prywatność i chciałem stworzyć bezpieczną i prywatną przestrzeń dla swojej córki. Miejsce, gdzie sprawy rodzinne nie są rzucane światu, aby ten je rozdrapywał. Z tego też powodu nie chcę komentować informacji o kłótni z rodziną mojej partnerki, która wydarzyła się w naszym domu kilka tygodni temu. To wciąż powinna być prywatna sprawa, ale wygląda na to, ktoś próbuje skłócić mnie i moją dziewczynę wyciekami do prasy" - oświadczył Zayn. Dodał też, że nadal ma nadzieję chronić swoją córkę Khai.



"Stanowczo zaprzeczam, że uderzyłem Yolandę Hadid i przyrzekam, że nie zrobiłem tego na zdrowie mojej córki. Odmawiam natomiast podawania szczegółów i liczę, że Yolanda zastanowi się nad swoimi fałszywymi oskarżeniami i pozwoli rodzinie leczyć rany w prywatności" - komentował również Zayn.

Zayn i Gigi Hadid rozstali się?

Krótko po pierwszych informacjach na temat afery magazyn "People" ujawnił, że Zayn rozstał się z Gigi Hadid. "Nie są razem. Są wciąż dobrymi rodzicami. Wychowują dziecko wspólnie. Yolanda bardzo chroni Gigi. Chciałaby wszystkiego najlepszego dla jej córki i wnuczki" - informowała gazeta.

Zdjęcie Yolanda Hadid i Gigi Hadid / Fred Duval / Getty Images

Spawa pobicia Yolandy Hadid trafiła na policję. Zayn złożył zeznania i usłyszał wyrok

Według najnowszych informacji sprawa pobicia Yolandy Hadid trafiła na policję, a Zayn został ukarany w związku z czterema zarzutami. Wokalista nie przyznał się do winy.

Z najnowszych dokumentów sądowych, do których dotarł serwis TMZ.com do awantury doszło pod koniec września tego roku w domu Zayna i Gigi. Wokalista miał krzyczeć do kobiety, aby ta "trzymała się z dala od jego pie*rzonej córki" i nazwał ją "pie*rzoną holenderską dzi*ką".

Następnie Zayn miał pchnąć Yolandę na komodę, powodują u niej psychiczny i fizyczny uszczerbek na zdrowiu. Wśród zarzutów wobec piosenkarza znalazło się również napastowanie Gigi Hadid oraz napaść na będącego na miejscu ochroniarza.

Za swój obecny występek Malik usłyszał 360 dni w zawieszeniu (po 90 dni za każdy z czterech zarzutów). Będzie musiał również ukończyć zajęcia z panowania nad gniewem i oraz kurs przeciwdziałania przemocy domowej. Dodatkowo otrzymał zakaz zbliżania się do Yolandy Hadid.