Zatruta poezja Funeral Fullmoon (nowa płyta "Poetry Of The Death Poison")

Chilijski projekt Funeral Fullmoon przygotował drugi album.

Funeral Fullmoon przygotował nową płytę /materiały prasowe

"Poetry Of The Death Poison", nowy longplay Funeral Fullmoon spod znaku surowego black metalu, trafi na rynek 5 kwietnia.

Materiał dostępny będzie na winylu w limitowanym nakładzie 200 egzemplarzy dzięki litewskiej Inferna Profundis Records. Wersję kasetową szykuje z kolei chilijska wytwórnia Mahamvantara Arts.

Wyjaśnijmy, że za jednoosobowym Funeral Fullmoon stoi grający na wszystkich instrumentach Magister Nihilifer Vendetta 218, dumny członek koterii pod złowrogim szyldem Pure Raw Underground Black Metal Plague, muzyk kojarzony także z innymi formacjami z Chile, w tym z Faustian Spirit, Sacred Veil i Sanctum Sathanas.

"Poetry Of The Death Poison", "Beyond The Pain", "Nokturnal Prayer" i "In The Night Of Dark Ruins" - to tytuły utworów, które znajdziemy na drugim longplayu Funeral Fullmoon.

Z tytułową kompozycją z płyty "Poetry Of The Death Poison" Funeral Fullmoon możecie się zapoznać poniżej: