Zaśpiewał wielki polski przebój po angielsku. Nagranie obiegło sieć!

Przypomnijmy, że katowicki kwartet Feel powstał w 2005 roku z inicjatywy Piotra Kupichy (wokal, gitara). Przełomem w karierze był występ na Festiwalu w Sopocie w 2007 roku, kiedy to piosenka "A gdy jest już ciemno" dała zespołowi Bursztynowego Słowika oraz Słowika Publiczności.

Pierwsza płyta zatytułowana po prostu "Feel" (2007) podbiła listy przebojów, uzyskując status Diamentowej za sprzedaż ponad 150 tys. egzemplarzy.

To z niej pochodzą takie utwory, jak "A gdy jest już ciemno", "No pokaż na co cię stać", "Pokonaj siebie" (z Iwoną Węgrowską), a także "Jak anioła głos".

"Jak anioła głos" w nowej wersji. Kupicha odpowiada!

Adama Kalinowskiego szersza publiczność mogła poznać w piątej edycji "Idola" w Polsacie w 2017 r. W tym programie wokalista z imponującymi dreadami ostatecznie zajął 5. miejsce, zbierając spore pochwały od jurorów.

Jesienią 2020 r. - prezentując już zmieniony wizerunek - przypomniał się w 11. edycji "The Voice of Poland". Głos Kalinowskiego był tak charakterystyczny, że bez problemu rozpoznał go Michał Szpak, z którym uczestnik poznał się kilka tygodni przed emisją talent show. Kalinowski trafił do drużyny Tomsona i Barona, dochodząc jako reprezentant duetu z Afromental do ścisłego finału, przegrywając tam tylko z późniejszym zwycięzcą Krystianem Ochmanem.

Na TikToku Kalinowski prowadzi cykl nagrań, w którym śpiewa polskie przeboje po angielsku. W serii mogliśmy usłyszeć już "Wehikuł czasu", "Dziwny jest ten świat", "Krakowski spleen", "Sen o Warszawie" czy "Autobiografia". Teraz nowej wersji doczekał się utwór zespołu Feel "Jak anioła głos".



Nagranie dotarło też do Piotra Kupichy, który postanowił podzielić się nim ze swoimi fanami. "Ma chłopak talent i świetny voice. Jak Wam się podoba taka wersja?" - pytał.