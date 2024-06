Majka Jeżowska to piosenkarka, która swoją twórczością zdobyła serca młodszych i starszych pokoleń. Niegdyś znana z utworów dla dzieci, sama jednak nie chce się za taką uważać. Mimo to, każdy potrafi zaśpiewać chociaż fragment przebojów "A ja wolę moją mamę" i "Wszystkie dzieci nasze są".

Jest jedną z bardziej pożądanych osób na polskich festiwalach. Koncert na Pol'and'Rocku 2019 gościł pod sceną tysiące ludzi, którzy nie omieszkali się zrobić wielkiego pogo. To był historyczny moment dla polskiej muzyki.

W tym roku artystka świętuje 45-lecie kariery scenicznej. Na swoim Jubileuszu podczas Polsat Hit Festivalu wraz z gośćmi zaprezentowała swoje największe hity. Pojawił się nawet Malik Montana, z którym wydała singiel "Bawimy się w życie". W trakcie koncertu z rąk Przemysława Białkowskiego Majka Jeżowska odebrała nagrodę Interii za lata działalności na scenie.

Jakie są plany wokalistki na drugą połowę 2024? Zdradziła, że najprawdopodobniej zobaczymy ją w Polsacie!

Majka Jeżowska wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"? Wygadała się!

Majka Jeżowska się wygadała. Dla wielu może być zaskoczeniem, że prawdopodobnie zobaczymy ją w najbliższej edycji "Tańca z Gwiazdami". Jak widać, 64-letnia piosenkarka dalej jest otwarta na nowe wyzwania i spontaniczność.

Dopiero co zakończyła się ostatnia edycja programu, a już rosną pogłoski o kolejnej. Gorące emocje dostarczyły nie tylko wspaniałe układy taneczne polskich celebrytów, ale także liczne kontrowersje, m.in. wokół Dagmary Kaźmierskiej, czy Maffashion, która miała się wdać w romans z programowym partnerem. Faworytką widzów była Roxie Węgiel z Michałem Kassinem, która przegrała z Anitą Sokołowską i Jackiem Jeschke.

Jeżowska ujawniła przed nami pierwsze "smaczki" najbliższego "Tańca z Gwiazdami". Okazuje się, że produkcja proponowała jej udział aż trzy razy.

"Mam ochotę. Do trzech razy sztuka! Odmawiałam już kilka razy, a im jestem starsza, tym bardziej myślę, że kiedyś trzeba to zrobić. Po prostu!" - zdradziła z radością w wywiadzie z portalem Świat Gwiazd.

Jednocześnie podkreśliła, że teraz powinna zacząć trenować do nowej edycji programu, tym samym wyznając, że ma problem z samodyscypliną. Następnie odpowiedziała na pytanie, czy jej udział jest potwierdzony.

"Prawdopodobnie (...) Mam ochotę się sprawdzić" - mówi.

Jeżowska miałaby powalczyć o Kryształową Kulę. Sama twierdzi, że trofea i nagrody są wyrazem docenienia, ale nie mierzy nimi swojej wartości i nie gwarantują jej pracy.

"Nagrody stoją na półce, medale i odznaczenia mogą być w szufladzie i w pudełkach, ale liczy się to, co robimy teraz. Same nagrody nie dają nam tego motoru do działania, ani nie gwarantują pracy" - wskazuje artystka.

Teraz tylko musimy poczekać na oficjalną listę uczestników, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.