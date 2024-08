Weronika "Wersow" Sowa jest jedną z topowych influencerek w Polsce, która zajmuje się także muzyką. W 2021 roku zaręczyła się z Karolem "Frizem" Wiśniewskim, a dwa lata później urodziła im się córeczka Maja. Fani z niecierpliwością czekają na ślub celebrytów.

28-letnia gwiazda ogłosiła internetowi o zamiarach powrotu do naturalnego wyglądu. W ramach metamorfozy powróciła do brązowych włosów, a nawet rozpuściła wypełniacze w ustach i usunęła tatuaż.

"W powrocie do naturalnej odsłony czuję się naprawdę genialnie. Czuję, że wróciła stara ja, choć już jestem zupełnie inna. Bo na przestrzeni tych 8 lat, kiedy miałam brązowe włosy i naturalne usta, dużo się zmieniło. Jestem mamą, narzeczoną, aczkolwiek poczułam znowu taką fajną energię" - opowiedziała w materiale na YouTube.

Wersow upiększyła sobie zęby! Fani zarzucają hipokryzję

Głównym czynnikiem, który wpłynął na tę decyzję jest macierzyństwo. Przyznała, że nie musi zawsze wyglądać "jak z obrazka" i może pozwolić sobie na wyjście z domu bez makijażu.

"Ciąża i macierzyństwo pokazały mi, żeby od siebie nie wymagać zbyt dużo. Zawsze byłam bardzo samokrytyczna i teraz z tym walczę, żeby mimo wszystko skupić się na pozytywach, żeby czasami dać na luz, żeby nie musieć zawsze być perfekcyjnym, że zdarzają się takie momenty, kiedy jest miejsce, żeby być niepomalowanym, żeby być niedobrze ubranym, nie wyglądać tak, jakby się zostało wyciągniętym z obrazka" - mówiła w rozmowie z Eską.

Z tego powodu użytkownicy byli zaskoczeni decyzją influencerki o poprawieniu uzębienia. To sprzecza się z wizją "powrotu do naturalności". Dodatkowo stwierdza, że to nie jest jeszcze ostateczny efekt.

"Cały czas przyzwyczajam się do mojego nowego uśmiechu, więc może być tak, że za jakiś czas stwierdzę, że troszkę coś tam jeszcze pozmieniam, bo mimo iż przez 3 miesiące, nawet jeszcze jak nagrywałam, to już przygotowywałam się do tego. (...) Mimo że dostosowaliśmy go na kilku wizytach, żeby faktycznie był taki, jaki sobie wymarzyłam, to i tak czuję, że może w nim zajść jeszcze kilka zmian" - wyznała.

Zmiana została gorzko skrytykowana przez internautów, którzy zarzucają celebrytce sztuczny uśmiech. W tych czasach przed światem nic się nie ukryje, bowiem użytkownicy odkopali nagranie sprzed 5 lat, gdzie Wersow wyznaje, że zaakceptowała swoje zęby będące jej największym kompleksem. Trudno uwierzyć, jak wtedy wyglądała.

"Nienawidziłam swojego uśmiechu. Nienawidziłam. To był jeden z moich największych kompleksów. Cały czas jak byłam młodsza, to myślałam sobie: 'Boże, jakie mam okropne zęby'. Mam takie duże zęby, że inne dzieci się ze mnie śmieją. A teraz, myślę, że nigdy ich nie zmienię. Muszę je po prostu zaakceptować. I zaakceptowałam" - wyjawiła na filmiku 22-letnia Weronika.

Na zaakceptowanie swoich kompleksów miał wpłynąć Friz. To on skomplementował jej uśmiech już na pierwszej randce zakochanej pary.

"Najlepszym dowodem na to był komentarz Karola na naszej pierwszej randce, który powiedział: 'Ale masz piękny uśmiech'. A ja na niego popatrzyłam i pomyślałam sobie: "Co?!". Nie zrozumiałam go. Przecież zawsze robiłam do zdjęć dzióbek, nigdy się nie uśmiechałam, żeby nie pokazywać zębów. Teraz uśmiecham się od ucha do ucha i naprawdę uwielbiam swój uśmiech. To jest coś, co jest bardzo ważne i bardzo się cieszę, że to zwalczyłam" - słyszymy.

Wygląda na to, że Wersow skorzystała z możliwości "dopieszczenia" swojego uśmiechu, gdy tylko nadarzyła się okazja. Dla wielu niestety jest to zmiana na gorsze, a także hipokryzja ze strony celebrytki. Tym samym gwiazda stała się tiktokowym memem.

