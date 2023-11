"Widzialne | Niewidzialne", czyli ósmy album w dorobku Zakopower ( posłuchaj! ), pojawił się w listopadzie 2022 r.

- Wychodzę z takiego założenia, że dobrze, jakby w tekstach piosenek był jakiś konkretny przekaz. W ogóle uważam, że artyści powinni być trochę drogowskazami. Nie chodzi o mądrzenie się i pouczanie kogoś, ale o dzielenie się swoimi przeżyciami, przemyśleniami, żeby innym w taki sposób pomóc - opowiadał Sebastian Karpiel-Bułecka w rozmowie z Interią.

Reklama

Clip Zakopower Szczęście - i Bela Komoszyńska (Sorry Boys)

Niemal rok po premierze ostatniej płyty zespół postanowił stworzyć wyjątkowy tryptyk, w którym prezentuje trzy utwory z "Widzialne | Niewidzialne", ale w nieco odmienionych wersjach - z udziałem zaskakujących gości. Na otwarcie poznaliśmy "Szczęście" zaśpiewany z Belą Komoszyńską (Sorry Boys), później pojawił się "Biały obłok" (gościnnie Igor Herbut z grupy LemON), a całość zamyka "Wołosi" (feat. Ralph Kaminski).

Clip Zakopower Biały Obłok - i Igor Herbut

Ten ostatni utwór opowiada o wędrówce i korzeniach.

"'Wołosi' mają przypominać o naszych korzeniach, o których w dzisiejszych czasach zdajemy często się zapominać. To one w znacznej mierze kształtują to, kim jesteśmy. Ten utwór zamyka tryptyk, do którego udało się zaprosić niezwykłych gości. Bela Komoszyńska, Igor Herbut i Ralph Kaminski dali nowe życie muzyce z albumu 'Widzialne | Niewidzialne'. Dziękuję im za to" - mówi Sebastian Karpiel-Bułecka.

Clip Zakopower Wołosi - i Ralph Kaminski

Z współpracy niezwykle zadowolony jest również Ralph Kaminski:

"Uwielbiam brać udział w projektach, które niosą ze sobą wyzwanie. Dużym sprawdzianem dla mnie było zaśpiewanie po góralsku, to chyba jedna z trudniejszych piosenek, które śpiewałem. Sobek śpiewa genialnie, nie znam nikogo z taką mocą w głosie! Był wspaniałym nauczycielem i wprowadził mnie w swój świat. Jestem zaszczycony, że mogliśmy połączyć siły. Kocham tę kompozycję".

Tryptyk z nowymi wersjami pojawi się na winylowej płycie "Widzialne | Niewidzialne" - premiera 25 listopada.

Zakopower i płyta "Widzialne | Niewidzialne" (tracklista):

1. "Wielkie oczy" feat. Nosowska

2. "Widzialnie i niewidzialne"

3. "Zmęczeni muzykanci"

4. "Chwila"

5. "Szczęście"

6. "Idę dalej"

7. "Hej idem w las"

8. "Biały obłok"

9. "Wołosi"

10. "Było minęło"

11. "Oczka zmruż"

12. "Bóg dał, Bóg wziął"

13. "Chwila" - radio edit.