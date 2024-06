Zagrał największy koncert w historii kraju. Pobił rekord z lat 70.

Popularny artysta country George Strait przeszedł właśnie do historii. Udało mu się zagrać największy biletowany koncert w USA. Pobił rekord należący do rockowej grupy Grateful Dead, która ustanowiła go jeszcze w latach 70. Na jego koncert przyszło 111 tys. fanów!

George Strait ustanowił nowy rekord w USA /Michael Hickey /Getty Images