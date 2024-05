Zachwycił Polaków rok temu. Teraz powraca

Isaac Anderson zdobył oddanych fanów dzięki poruszającym i szczerym utworom publikowanym podczas pandemii.

Jego kompozycje w ciągu roku osiągnęły ponad 140 tysięcy odtworzeń w serwisach streamingowych.

Debiutancka EP-ka "Love In Conversation" potwierdziła jego muzyczną wrażliwość. Kolejne single - "Mess Me Up" i "This Could Be" - zgromadziły miliony odtworzeń.



Zdjęcie Isaac Anderson powraca do Polski / materiały prasowe



Anderson przyciągnął uwagę Louisa Tomlinsona z One Direction, który docenił jego talent i zaprosił go do swojego zespołu koncertowego. Najnowsze utwory Andersona, "Don’t Go" i "No More Days Alone", zapowiadają nowy album, który ma ukazać się jeszcze w tym roku.



Warszawskie Lato w Mieście

Koncert Lato w Mieście będzie szczególnym wydarzeniem muzycznym. Oprócz Isaaca Andersona na Letniej Scenie Progresji wystąpią także cieszący się w Polsce sporą popularnością Only The Poets, odkrycie Eurowizji - Joker Out, oraz surrealistyczny duet Franek Warzywa & Młody Budda. Taki lineup przyciągnie z pewnością wielu miłośników dobrej i różnorodnej muzyki.



