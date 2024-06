Żabson jest aktualnie jednym z najbardziej rozchwytywanych raperów wśród młodych ludzi. Na Spotify posiada niemal półtora miliona słuchaczy, a na swoim koncie ma trzy albumy. Współpracował, m.in. z Quebonafide, Young Leosią, czy Malikiem Montaną

Żabson przerywa koncert

Koncerty wiążą się z wieloma niespodziewanymi wydarzeniami, zwłaszcza dla fanów. W przypadku artystów często pojawiają się negatywne sytuacje, związane z tym, co się dzieje na scenie.

Reklama

W sieci został zamieszczony filmik z Żabsonem, którego z równowagi wyprowadził korek od butelki. Raper był sfrustrowany nowymi nakrętkami, które pojawiły się przez zarządzenie dyrektywy Unii Europejskiej, aby były trudniejsze do oderwania i nie gubiły się. To ma ułatwić recykling, a także zapobiec zanieczyszczaniu środowiska. Wszystko wskazuje na to, że artysta nie zrozumiał przeznaczenia nakrętki.

"O co z tym chodzi? Nie było mnie w Polsce miesiąc. Wracam i jest to. Gram sobie koncert, chcę odkrećić korek, żeby woda była otwarta i nie da rady jedną ręką, a w drugiej mam mikrofon. Ludzie, którzy to robią, nie myślą o innych zawodach, np. Ktoś prowadzi auto i chce sobie odkręcić jedną ręką. To mega złe. Ludzie, którzy to projektują, powinni nie mieć wakacji" - podzielił się swoją opinią Żabson.

Na koncerty rapera przychodzą tłumy fanów, którzy są zachwyceni jego występem. Tego lata Żabson wystąpi plenerowo na SBM Festival, Hip Hop Festival, Sun Festival i So Fresh Festival.