Słynny brytyjski piosenkarz i kompozytor uchylił rąbka tajemnicy na temat swojego nowego albumu w rozmowie z Associated Press. Krążek będzie nosić tytuł "King of a Land" i ukaże się 16 czerwca nakładem wytwórni Dark Horse Records, której założycielem był George Harrison z The Beatles .

Informacja o albumie idzie w parze z premierą pierwszego singla z tego wydawnictwa. Źródłem inspiracji dla piosenki "Take the World Apart" były lata 50.

Reklama

Clip Yusuf Islam (Cat Stevens) Take The World Apart [Lyric Video]

Czerwiec będzie przełomowym miesiącem dla Cata Stevensa nie tylko ze względu na premierę płyty. Pod koniec tego miesiąca wystąpi również na największym festiwalu muzycznym w Wielkiej Brytanii, Glastonbury, w sekcji poświęconej muzycznym legendom.

Aby się na nim pojawić, przyleci aż z Dubaju, gdyż tam właśnie mieszka (mimo iż pochodzi z Wielkiej Brytanii). W pewnym stopniu ma to związek z tym, że jest muzułmaninem. Przeszedł na islam w 1977 r., zmieniając przy tym nazwisko na Yusuf. W 2017 r. wydał płytę "The Laughing Apple" pod szyldem Yusuf / Cat Stevens, przywracając ten drugi człon po raz pierwszy od 39 lat.



Przypomnijmy, że największe przeboje Cata Stevensa to "Wild World", "Matthew and Son", "I'm Gonna Get Me a Gun", "Morning Has Broken", "Father and Son" (z Ronanem Keatingiem ). W 2014 r. został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.