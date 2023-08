Young Leosia zaprezentowała kolejny singiel. W "Nie wiem o co chodzi" mocno podkreśla przynależność do ekipy, którą udało jej się zbudować. Jej ekipa ani ona sama nie dbają o opinię innych i robią to, co im się podoba nie zważając na układy w branży czy popularność.

W tekście pewna siebie 24-latka rapuje m.in. o swojej sąsiadce, której mocno dostaje się za przerywanie imprez w kawalerce Leosi. "Nie wiem o co chodzi tamtej s*ce/ Nie wiem o co chodzi twojej grupie, ej/ Nie wiem jaki znaczek masz na bluzie/ Kto ci kupił taki outfit, kto zapłacił za tę buzię (ej, nie wiem)" - śpiewa w piosence.

Clip Young Leosia Nie wiem o co chodzi

W pracach nad numerem brały udział osoby zaprzyjaźnione z artystką i z wytwórnią Baila Ella Records. Za produkcję oraz realizację utworu odpowiedzialny jest Propz (znany także z takich współprac jak: "Jeden dzień" Young Leosia, "Millie Walky" bambi).

Twórcą videoklipu jest Karol Znicz, odpowiedzialny w Baila Ella Records za wszystkie vlogi oraz za takie produkcje jak: "Nie ma Cię" (Fukaj i bambi).

Kim jest Young Leosia?

Sara Sudoł, bo tak naprawdę nazywa się Young Leosia, urodziła się 13 sierpnia 1998 roku w Szczecinie. Piosenkarka, raperka, autorka tekstów, realizatorka dźwięku i DJ.

Swoją karierę zaczęła jako didżejka, grając w klubach w całej Polsce. Jej pierwszy singel, "Wyspy" ( sprawdź! ), ukazał się w sierpniu 2020 roku. Pierwszym sukcesem natomiast była piosenka "Zakochałam się, ale zryłeś" nagrana we współpracy z B24.

Clip Young Leosia Szklanki

W październiku 2020 roku wydała singel "Ulala" ( zobacz klip! ) z Żabsonem, Beteo i Boruccim. To on odniósł duży sukces w streamingu, przez co raperka stała się rozpoznawalna.

Największą popularność zyskała jednak w 2021 roku, wraz z wydaniem singla "Szklanki". Do utworu powstał teledysk, który zanotował dotąd ponad 40 mln odsłon. Piosenka dostała się na szczyt polskiej listy Apple Music oraz Spotify. Jej EP-ka "Hulanki" uzyskała status platynowej płyty. W utworze "Jungle Girl" wsparł ją Żabson, a w nagraniu "Stonerki" towarzyszy jej Oliwka Brazil.

Pod koniec 2022 roku założyła własną wytwórnię Bailla Ella Records i opuściła skład INTERNAZIOMALI. Stała się także częścią projektu Club2020 - można ją usłyszeć w utworach "Malibu Barbie", "CYPHER2022" i "No weź".

W czerwcu 2023 roku projekt wystąpił na Orange Main Stage Open'er Festival.