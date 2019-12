Xenobiotic z nową płytą "Mordrake"

W lutym 2020 roku australijska grupa Xenobiotic wyda drugi album.

Xenobiotic po raz drugi

"Mordrake", nowy longplay kwintetu z Perth, którego twórczość oscyluje wokół technicznego death metalu i deathcore'u, trafi na rynek nakładem kalifornijskiej Unique Leader Records. Następca debiutu "Prometheus" (2018 r.) będzie mieć swą premierę 21 lutego 2020 roku.



Nagrania (w tym miks) odbyły się pod okiem Matthew Templemana. Mastering wykonał Simon Struthers.



Autorem okładki jest polski artysta Mariusz Lewandowski.



Do premierowego utworu "Light That Burns The Sky" Xenobiotic nakręcono teledysk. Możecie go zobaczyć poniżej:



Wideo Xenobiotic - "Part 1: Light That Burns The Sky" [Official Music Video]

Oto program albumu "Mordrake":

1. "Insomnia"

2. "Light That Burns The Sky"

3. "Inverted"

4. "Acedia"

5. "Dysphoria"

6. "Saphris"

7. "Fractured"

8. "Thalamus"

9. "Grieving The Loss Of Self"

10. "Mordrake I: Reverie"

11. "Mordrake II: Acquiesce".