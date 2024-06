Ignacy Błażejowski jest dobrze prosperującym wokalistą na polskiej scenie muzycznej. Brał udział w programach "Mali Giganci" i "The Voice of Poland", gdzie dołączył do drużyny Edyty Górniak, a odpadł dopiero w ćwierćfinałach. Nie da się ukryć, że osiągnął on sukces większy niż niejeden zwycięzca programu.

20-letni piosenkarz ogromną popularność zyskał singlem "Czekam na znak", który pojawił się na jego debiutanckim albumie "Central Park" z 2023 roku. Krążek doczekał się uzyskania statusu złotej płyty. Co więcej, był dominowany do nagrody Fryderyk w kategoriach "Album Roku Pop" oraz "Fonograficzny Debiut Roku".

Teraz zwiastuje kolejny krążek utworami "Trucizna" i "Stop!!".

Ignacy: "Chcę, aby każdy utwór był szczery i autentyczny"

13 czerwca odbyła się premiera utworu "Stop!!", zapowiadającego kolejne wydanie Ignacego.

Zdecydowanie najbardziej dominuje w niej spokojny śpiew wokalisty oraz dograne do niego harmonie. Melodia może przypominać stylistykę lo-fi, jednak koniec utworu jest bardziej elektroniczny, a perkusja robi się delikatnie trapowa. W teledysku Ignacy pojawia się jako niewyraźny niebieski hologram, podobnie jak w "Truciźnie".

"Stop!!" opowiada o pogodzeniu się z zastaną rzeczywistością. Tym samym jest to zapowiedź nadejścia nowego, świeżego startu. Wokalista tym singlem przekazuje, że zawsze można z czystą kartą rozpocząć od nowa, pomimo wielu popełnionych błędów i porażek.

"Ten kierunek pozwala mi eksperymentować, rozwijać się i ciągle poszukiwać nowych inspiracji, co jest dla mnie niezwykle ekscytujące i motywujące. Ostatecznie, moja muzyka jest odzwierciedleniem mnie samego i moich doświadczeń. Chcę, aby każdy utwór był szczery i autentyczny, a taki kierunek muzyczny daje mi właśnie tę możliwość" - wyznaje Ignacy.

Podobnie jak "Trucizna", piosenka zdecydowanie odbiega od poprzednich wydań wokalisty, które usłyszeliśmy na albumie "Central Park". To pokazuje, że Ignacy jest otwarty na nowe brzmienia i chętny do eksperymentowania z różnymi gatunkami muzycznymi.