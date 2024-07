Pod koniec maja ruszyła emisja odcinków "America’s Got Talent" . W składzie jury zasiadają Howie Mandel, Heidi Klum, Sofia Vergara oraz Simon Cowell - najbardziej kontrowersyjny juror, jakiego świat zna. To on wylansował boysband One Direction , a aktualnie poszukuje osób, które mogłyby powielić sukces grupy.

Dziewczynka zaśpiewała "Happier Than Ever", czyli niekwestionowany hit Billie Eilish. Nie jest to prosty utwór do wykonania, jednak jej się to udało bezbłędnie wykonać, jednocześnie poruszając w ludziach wiele emocji. Za kulisami można było oglądać rodziców Sanchez, którzy nie kryli łez wzruszenia. Występ zakończył się owacjami na stojąco.