Wystąpi podczas koronacji króla Karola III. "Takie rzeczy po prostu się nie zdarzają"

6 maja w londyńskim Opactwie Westminsterskim obędzie się koronacja Karola III. Po nabożeństwie, które poprowadzi arcybiskup Canterbury, para królewska wyruszy w "procesję koronacyjną", a następnie uda się na słynny balkon Pałacu Buckingham, skąd pozdrowi zgromadzony tłum poddanych.

Tego samego dnia zorganizowane zostaną pokazy lotnicze z udziałem 60 jednostek należących do Royal Air Force i Marynarki Wojennej. A następnego dnia na terenie zamku Windsor odbędzie się transmitowany przez BBC1 i BBC Radio 2 koncert, w którym uczestniczyć ma 20 tys. widzów. Według oficjalnych zapowiedzi, impreza ma być "pełną miłości, szacunku i optymizmu celebracją rozpoczęcia nowego rozdziału w historii narodu".

Niedawno stacja BBC podała, że podczas tego koncertu wystąpią tacy artyści, jak Bryn Terfel, Freya Ridings, Katy Perry, Take That, Andrea Bocelli oraz Lionel Richie. Piosenkarz skomentował swój udział w uroczystościach koronacyjnych brytyjskiego monarchy w rozmowie z "People". Autor przebojów "Say You, Say Me" i "Hello" wyznał, iż czuje się niezwykle wyróżniony propozycją występu.

"Gdy zaczynasz karierę, nie spodziewasz się, że zaśpiewasz na koronacji króla. Takie rzeczy po prostu się nie zdarzają. To dla mnie niespodzianka i ogromny zaszczyt. To niesamowite, że spośród wszystkich nazwisk, które mógł wybrać, wybrał akurat moje" - powiedział słynny piosenkarz.

Podczas szumnie zapowiadanego koncertu na scenie pojawi się także The Coronation Choir - grupa wokalna składająca się z członków lokalnych chórów oraz śpiewaków-amatorów z całej Wielkiej Brytanii. "Pozyskaliśmy czołowych wykonawców, dzięki którym ta noc będzie wypełniona radosną celebracją i najwyższej klasy rozrywką" - skomentowała w oświadczeniu Charlotte Moore, dyrektorka ds. treści w BBC.

Karol III wstąpił na tron we wrześniu ubiegłego roku, po śmierci swojej matki Elżbiety II, która była najdłużej panującym monarchą w historii Wielkiej Brytanii. Według najnowszych doniesień w uroczystościach udział weźmie młodszy syn króla, książę Harry. Jego żona i dwójka ich dzieci pozostaną w Kalifornii.