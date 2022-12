Wyjątkowy pomnik upamiętniający Notoriousa B.I.G. stanął w Brooklynie

Nowa instalacja artystyczna, którą można podziwiać do wiosny przyszłego roku, zatytułowana jest "Sky's the Limit in the County of Kings". Posąg umiejscowiono w północno-wschodnim rogu Prospect Street i Washington Street na Brooklynie, u podnóża mostu Brooklyńskiego. Instalacja przedstawia sylwetkę legendarnego Notoriousa B.I.G. z koroną na głowie. W prawej dłoni raper trzyma mikrofon w lewej serce z napisem "szerz miłość".

The Notorious B.I.G.: 20 lat od śmierci, a sprawcy wciąż nieznani

Artysta zadbał nie tylko o aspekt estetyczny dzieła wykonanego ze stali i brązu, ale również dźwiękowy. Z głośników zasilanych energią słoneczną można usłyszeć playlistę z największymi przebojami rapera, opracowaną przez DJa Mister Cree, któremu zresztą przypisuje się rozpoczęcie kariery jednego z najbardziej wpływowych raperów w historii.

"Lokalizacja miała ogromny wpływ na pracę" - powiedział Banfield. "Jest na wzgórzu i chciałem, aby widzowie wspinając się w kierunku pomnika zostali powitani otwartymi ramionami i miłością" - wyjaśnił swój pomysł artysta. Dodał, że chciał stworzyć coś monumentalnego, co zostanie docenione zarówno przez lokalną społeczność, jak i rodzinę rapera.

Instalacja została sfinansowany przez Downtown Brooklyn Partnership i Dumbo Improvement District, dwie organizacje zajmujące się organizowaniem życia kulturalnego w lokalnych przestrzeniach publicznych. Praca będzie eksponowana do wiosny przyszłego roku.

