Choć pozew przeciwko niebywale popularnej formacji z Des Moines w stanie Iowa wpłynął do sądu już w czerwcu 2022 roku, o jego szczegółach dowiadujemy się dopiero teraz. Reprezentująca spadkobierców Joeya Jordisona spółka Steamroller kieruje w nim swoje oskarżenia przede wszystkim wobec dwóch członków grupy: wokalisty Coreya Taylora i Michaela Shawna Crahana alias Clown, który w Slipknot gra m.in. na instrumentach perkusyjnych oraz śpiewa.

W pozwie zarzucono im nie tylko chęć "bezdusznego" zarobienia na śmierci byłego kolegi z zespołu przy okazji promocji ostatniego albumu ("The End, So Far" z 2022 r.), ale i uchylanie się od zwrotu jego dobytku, w tym instrumentów muzycznych, sprzętu i garderoby w liczbie przynajmniej 22 przedmiotów.



Przypomnijmy, że Joey Jordison, który od lat cierpiał na ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, tracąc z czasem władzę w lewej nodze, został wyrzucony z zespołu w 2013 roku, o czym dowiedział się z e-maila przesłanego mu przez Taylora i Crahana. Sposób, w jaki rozstali się wówczas z perkusistą, spotkał się z surową oceną spadkobierców muzyka wyrażoną w pozwie, podobnie jak ich zachowanie po śmierci Jordisona, który zmarł 26 lipca 2021 roku w wieku 46 lat.

"Gdy rodzina, przyjaciele i fani opłakiwali śmierć legendarnego perkusisty, żaden z członków zespołu nie złożył kondolencji rodzinie Jordisona. Zamiast tego, Taylor i Crahan bezdusznie dążyli do czerpania zysków ze śmierci Jordisona. Taylor i Crahan bezwzględnie wykorzystali śmierć Jordisona w celach marketingowych do promocji nowego albumu. Taylor publicznie zadedykował 'The End, So Far' Jordisonowi, przekonując, iż śmierć Jordisona miała wpływ na powstanie albumu" - czytamy w pozwie.

Liderzy Slipknot pozwani. O co chodzi w sprawie?

"Najgorsze jest być może jednak to, że Crahan i Taylor publicznie okłamali fanów, iż skontaktowali się z rodziną Jordisona, by wyrazić swoje kondolencje po jego śmierci. Tak rażące kłamstwa spotkały się z głębokim oburzeniem rodziny Jordisona. Jasnym jest, że Taylor i Crahan nie troszczyli się o Jordisona ani jego rodzinę; zależało i jedynie na nakręceniu zainteresowania i sprzedaży nowego albumu" - dodano.

W pozwie zarzuca się też muzykom Slipknot dalsze czerpanie zysków ze śmierci Jordisona oraz opłakujących go fanów poprzez eksponowanie im za opłatą wstępną przedmiotów należących do perkusisty w objazdowym muzeum Slipknot w ramach imprez pod szyldem Knotfest.



W odpowiedzi na stawiane zarzuty, prawnicy Slipknot złożyli w sądzie dokumenty z prośbą o odrzucenie pozwu, uznając wszystkie oskarżenia za bezpodstawne.



Z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy, że Joey Jordison był współzałożycielem metalowej grupy Slipknot, której członkowie wyróżniają się noszeniem charakterystycznych masek na scenie. Swój pierwszy zestaw perkusyjny otrzymał w wieku 8 lat. W barwach wielokrotnie nominowanego do nagrody Grammy Slipknot nagrał cztery studyjne albumy: "Slipknot" (1999 r.), "Iowa" (2001 r.), "Vol. 3 (The Subliminal Verses)" (2004 r.) i "All Hope Is Gone" (2008 r.).

Na początku XXI wieku powołał do życia poboczny punkrockowy projekt Murderdolls, w którym został gitarzystą. Współtworzył również zespoły Scar the Martyr, Vimic oraz deathmetalową supergrupę Sinsaenum (w składzie m.in. wokalista Attila Csihar z Mayhem). Gościnnie na koncertach wspierał m.in. Metallikę (zastąpił Larsa Ulricha podczas Download Festival w 2004 r.), Korn, Satyricon, Ministry i zespół Roba Zombie.

Zobacz Joeya Jordisona w swoim żywiole (perkusyjna solówka w sztandarowym numerze "Disasterpieces" Slipknot):