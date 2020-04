​#wszystkobędziedobrze: Roksana Węgiel, Piotr Kupicha, Golec uOrkiestra i inni

Polskie gwiazdy połączyły siły w utworze "Wszystko będzie dobrze", którego celem jest wsparcie dla fanów w czasie pandemii koronawirusa. Do sieci trafił nakręcony domowym sposobem teledysk.

Za akcją #wszystkobędziedobrze stoi Biuro Programu "Niepodległa", państwowa instytucja kultury, której organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Reklama

W nagraniu utworu "Wszystko będzie dobrze" udział wzięli Roksana Węgiel, Wojciech Cugowski, Edyta Golec, Łukasz Golec i Paweł Golec (Golec uOrkiestra), Natalia Kawalec, Piotr Kupicha (Feel), Halina Mlynkova, Piotr Sołoducha (Enej) i zespół Tulia.

Autorami nagrania są Marcin Kindla i Wojtek Byrski. Ten drugi to tekściarz pracujący z m.in. grupami Lady Pank, Bracia (współtworzył ją Wojciech Cugowski), IRA, De Mono i Red Lips oraz Nataszą Urbańską, Anią Wyszkoni i Patrykiem Kumórem. Z kolei Kindla jako kompozytor i producent współpracował z m.in. Piotrem Kupichą, Roksaną Węgiel i grupą Tulia.

Wideo Wszystko będzie dobrze // #wszystkobędziedobrze

Sprawdź tekst "Wszystko będzie dobrze" w serwisie Teksciory.pl!

"Słowa mają ogromną moc, a ich siła daje nadzieję i mobilizuje nas do walki. Dobrym słowem, drobnym gestem możemy wywołać uśmiech na czyjejś twarzy, sprawić, że dzień, tydzień czy miesiąc staną się lepsze. Niech słowa ubrane w dźwięki staną się muzycznym antidotum na niepokój. Chcemy wesprzeć tym muzycznym akcentem wszystkich, którzy dziś troszczą się o nasze zdrowie - pracowników służb medycznych, ratowników, lekarzy, laborantów, epidemiologów, a także codziennych bezimiennych bohaterów, których praca jest równie ważna: policjantów, pracowników handlu, ale także pomagających sobie wzajemnie sąsiadów i tych, którzy po prostu pozostali w domach, konsekwentnie stosując się do zaleceń, by zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii" - wyjaśnia Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu "Niepodległa".

Utwór został nagrany i przygotowany zgodnie z wymogami stanu epidemii - każdy z wykonawców nagrywał swoją partię indywidualnie zgodnie z zaleceniem #zostańwdomu.

Na całym świecie potwierdzono ponad 877 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, a ponad 43,5 tys. osób zmarło. Najgorsza sytuacja jest obecnie w Stanach Zjednoczonych (ponad 189 tys. przypadków, ponad 4 tys. zgonów, najwięcej w rejonie Nowego Jorku), Włoszech, Hiszpanii i Niemczech, gdzie liczba zakażonych gwałtownie rośnie. Pandemia wyhamowała za to w Chinach, gdzie pierwsze przypadki pojawiły się pod koniec 2019 r.

W Polsce koronawirusa potwierdzono u 2420 osób, zmarło w sumie 36.