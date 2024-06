"Wstyd i smutek". Afera w Opolu. Córka kompozytora oskarża organizatorów

Koncert "Debiuty" był hołdem dla twórczości Czesława Niemena, w ramach którego młodzi artyści, w towarzystwie orkiestry symfonicznej, wykonywali jego najsłynniejsze utwory.





Wśród nich znalazł się również utwór "Dobranoc", skomponowany przez Andrzeja Kurylewicza do tekstu Adama Mickiewicza. Wykonał go Alan Cymbalista, znany z programu "Szansa na sukces".

Po koncercie Gabriela Kurylewicz opublikowała w sieci wpis, w którym zarzuciła organizatorom brak podstawowej kultury i poszanowania praw autorskich, wskazując na fakt, że nikt nie zwrócił się do niej o licencję na wykorzystanie utworu.

Reklama



"A jednak: dzisiaj na festiwalu Opole 2024 Alan Cymbalista zaśpiewał piosenkę Dobranoc - kompozycję Andrzeja Kurylewicza do wiersza Adama Mickiewicza. Zaśpiewał ładnie. To miło. - Tylko dlaczego nikt nie zwrócił się do mnie po licencję - tyle osób zaangażowanych w przedsięwzięcie, i poważnych rzekomo i znajomych podobno, a zabrakło podstawowej kultury i poszanowania własności prywatnej - moich autorskich praw majątkowych. Po polsku to po złodziejsku? Wstyd i smutek. Cymbalista nie winien być może i Natalia też być może nie, tylko to "ciało wielogłowe" zarządzające imprezą: Metz, Sztaba, Sikora itp. itd. Wstyd" - napisała Kurylewicz.



Zdjęcie Marek Sierocki / Niemiec / AKPA





Organizatorzy zareagowali. Jak się tłumaczą?

Rzecznik prasowy festiwalu, Marek Sierocki, skomentował sytuację, podkreślając, że Telewizja Polska ma umowę z ZAiKS na wykorzystywanie zgłoszonych utworów. Sierocki zaznaczył, że nie było złej woli w wykonaniu utworu, a organizatorom festiwalu przyświecała jedynie chęć przypomnienia twórczości Czesława Niemena oraz Andrzeja Kurylewicza.

"Nikt na pewno nie zrobił tego w złej wierze, tylko wręcz w dobrej" - powiedział Sierocki w rozmowie z Plejadą.