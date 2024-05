"Fueled By Fear" będzie pierwszym materiałem kwartetu z Indiany z nalepką kalifornijskiej Prosthetic Records. Wytwórnia z Los Angeles zaplanowała jego premierę na 28 czerwca (CD, na winylu, cyfrowo).

Czwarty album Wraith, wyprodukowany przez zespół, zmiksowano i poddano masteringowi pod okiem CJ Raysona. Autorem okładki jest mieszkający w Kalifornii, pochodzący z Białorusi artysta Andrei Bouzikov.

Dodajmy, że filarami powstałego w 2016 Wraith są dwaj muzycy o swojsko brzmiących nazwiskach, czyli grający na gitarze wokalista Matt Sokol i perkusista Mike Szymendera. Skład uzupełniają gitarzysta Jason Schultz i zwerbowany w tym roku basista Mike Drysch (na "Fueled By Fear" zagrał jeszcze Chris Petkus).

Nową płytę Wraith pilotuje wypuszczony na początku maja singel "Heathen's Touch". Możecie go sprawdzić poniżej:

Clip HEATHEN'S TOUCH (LYRIC VIDEO)

Wraith - szczegóły albumu "Fueled By Fear" (tracklista):

1. "Asylum"

2. "Fueled By Fear"

3. "Horses And Hounds"

4. "Shame In Suffering"

5. "Code Red"

6. "Ice Cold Bitch"

7. "Warlord"

8. "Merchant Of Death"

9. "Heathen's Touch"

10. "Hell's Canyon"

11. "Vulture"

12. "Shattered Sorrow"

13. "Truth Decay"

14. "The Breaking Wheel".