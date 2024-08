O fakcie tym na swoim profilu w mediach społecznościowych poinformował Adrian Erlandsson, perkusista The Haunted, członek kultowego At The Gates i były muzyk m.in. Paradise Lost, Cradle Of Filth, Brujeria i Vallenfyre.

"Pracuję nad partiami perkusji na następny album The Haunted" - napisał Erlandsson, dołączając także zdjęcie swojego zestawu perkusyjnego.



Materiał, nad którym pracują podopieczni niemieckiej Century Media Records, będzie 10. longplayem w blisko 30-letniej karierze The Haunted i niewykluczone, że ujrzy światło dzienne jeszcze w tym roku. "Strength In Numbers", poprzednia płyta szwedzkiego kwintetu, miała swą premierę pod koniec sierpnia 2017 roku.

The Haunted - kim są?

Przypomnijmy, że (około)thrashmetalowy The Haunted powstał w 1996 roku po rozpadzie (wskrzeszonego w 2010 r.) At The Gates - żywej legendy melodyjnego death metalu i pioniera tzw. goeteburskiego brzmienia (wraz z ziomkami z Dark Tranquillity i In Flames). Grupa jest laureatem trzech nagród Grammies, szwedzkiego odpowiednika amerykańskich nagród Grammy, w kategorii Najlepszy zespół hardrockowy.

Skład The Haunted uzupełniają inni doskonale znani muzycy szwedzkiej sceny metalowej: gitarzyści Patrik Jensen (Witchery, eks-Seance i Satanic Slaughter) i Ola Englund (Feared, eks-Six Feet Under, a także artysta solowy i producent); basista Jonas Björler (At The Gates) i wokalista Marco Aro, który po 10 latach rozłąki powrócił do szeregów formacji w 2013 roku w miejsce Petera Dolvinga.

