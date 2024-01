Bryska , a właściwie Gabriela Nowak-Skyrpan, to 23-letnia wokalistka. Zasłynęła utworami "Mam kogoś lepszego", "Odbicie" i "Kraksa", a widzowie rozpoznają ją dzięki charakterystycznej, różowej peruce.

W trakcie tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy artystka pojawiła się jednak w swojej naturalnej wersji, czyli blond włosach. W rozmowie z Onetem wyznała, że zbiórki WOŚP są dla niej niezwykle ważne, bo sama jako wcześniak potrzebowała pomocy, którą zaoferowały sprzęty ufundowane przez fundację.

WOŚP uratował życie Bryskiej. "Mam dług wdzięczności"

"WOŚP jest dla mnie ważna, bo od zawsze towarzyszyła mojemu życiu" - wyznała. Z tego powodu wokalistka za każdym razem wspiera Orkiestrę i angażuje się w finały.

"Zawsze starałam się ją wspierać, chodziłam z puszką, dawałam też do puszki, śpiewałam na różnych festiwalach. WOŚP wsparła mnie medycznie, gdy byłam dzieckiem i potrzebowałam pomocy. Na każdej płaszczyźnie życia mam jakąś historię związaną z WOŚP. (...) Dzięki WOŚP mogę tutaj być!" - mówi 23-latka.

Kim jest bryska?

W zaledwie 15 miesięcy od wydania debiutanckiego singla pokonała drogę, jaka niedawno wydawała się jeszcze nieosiągalna. W tak krótkim czasie udało jej się wylansować aż cztery przeboje w radiowym TOP5 Airplaya - "lato (pocałuj mnie)", "odbicie", "mam kogoś lepszego" i "Samba" wraz z niemieckim duetem YouNotUs.

Młoda wokalistka przez wiele osób została obwołana nadzieją polskiej sceny. Poza własną twórczością pisze również dla innych wykonawców - współtworzyła materiał na płytę "Aquaria" Dody , w tym przeboje "Melodia ta" i "Wodospady".

- Ja to bym w ogóle nie nazwała się nadzieją. To mnie stresuje, bo uważam się za zwykłą, normalną osobę, która robi muzykę i lubi ją robić - przekonuje bryska w rozmowie z Interią.

Jej twórczość to mieszanka indie popu, synth popu i muzyki elektronicznej. Debiutancka płyta "Moja ciemność" uzyskała już status platyny za sprzedaż ponad 30 tys. egzemplarzy. W dorobku ma też piosenkę "You Were In Love", która została wykorzystana na ścieżce dźwiękowej do filmu "365 dni: Ten dzień" na podstawie erotycznej powieści Blanki Lipińskiej. Wokalistka zdobyła też nominację do Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku.