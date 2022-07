Pierwszy Woodstock, konkretnie The Woodstock Music and Art Fair (nie mylić z Pol'and'Rock Festival), odbył się w dniach 15-18 sierpnia 1969 roku w miejscowości Bethel w stanie Nowy Jork. Uczestniczyło w nim ponad 400 tys. osób. Zasłynął genialnymi występami m.in. Joan Baez, grupy Carlosa Santany, Grateful Dead, Janis Joplin, The Who, Jefferson Airplane, Jimiego Hendrixa, Joe Cockera oraz wspaniałą atmosferą utrzymaną w duchu pokoju, miłości i wspaniałej, jednoczącej ludzi, muzyki.

Podczas wspomnieniowego festiwalu, zorganizowanego w Rome (stan Nowy Jork) wystąpiły m.in. zespoły Limp Bizkit i Red Hot Chili Peppers. I właśnie w trakcie koncertów tych zespołów doszło do burd, podpaleń i napaści seksualnych, które mają zostać przedstawione w nowym serialu. Miały na to wpłynąć błędy organizatorów, w tym drogie posiłki u licencjonowanych sprzedawców i zbyt mała liczba punktów sanitarnych.

Według zapowiedzi Netflixa serial ma zawierać "rzadkie materiały i wywiady z naocznymi świadkami". Czyli pracownikami, wykonawcami i uczestnikami wspomnieniowego festiwalu, którzy zaświadczą, że impreza ta przy próbie powtórzenia dała się poznać, jako "trzy dni całkowitego chaosu napędzane chciwością". W serialu wypowiadają się m.in. wokalista amerykańskiego zespołu nu-metalowego Korn - Jonathan Davis, Fatboy Slim (właściwe nazwisko: Norman Quentin Cook), Jewel Kilcher znana jako Jewel i frontman zespołu Bush - Gavin Rossdale.

"Woodstock '99 Clusterfuck": zobacz zwiastun!

W zwiastunie Jonathan Davis z Korna mówi: "Kiedy widzisz to na własne oczy, jest to dziesięć razy bardziej szokujące".

W 2019 roku miał się odbyć festiwal z okazji 50-lecia sławetnego festiwalu, jednak obchody nie doszły do skutku.

Serial ma trafić na platformę Netflix 3 sierpnia tego roku.

