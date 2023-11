Zespół Top Girls działa od 2015 roku, a w dorobku ma występy na najważniejszych imprezach disco polo i dance, jak m.in. Roztańczony PGE Narodowy czy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Tanecznej w Ostródzie.



W 2021 roku zmienił się skład grupy: Angelika Żmijewska oraz Paula Karpowicz odeszły z grupy i działają razem pod szyldem Topky, natomiast do Justyny Lubas dołączyły dwie nowe wokalistki: Natalia Siemieniecka i Katarzyna Grabowska-Kupidura.



Reklama

Teraz doszło do kolejnej roszady w formacji. Ze składem żegna się ostatnia założycielka zespołu - Justyna Lubas.



Justyna Lubas odchodzi z Top Girls. "Czas na zmiany"

Lubas opublikowała na Instagramie oświadczenie, poniżej zamieszczamy jego treść:



"Moi drodzy. Chciałabym podzielić się z wami bardzo ważną informacją. Opuszczam szeregi zespołu Top Girls, a co za tym idzie kończę współpracę z wytwórnią fonograficzną Green Star. Taką decyzję podjęłam pół roku temu. Nie była to łatwa decyzja, ale dla mnie bardzo ważna. CZAS NA ZMIANY. Zawsze czytam od was wspaniałe wiadomości, że cieszy was, jak ktoś się spełnia, rozwija, żyje w zgodzie z samym sobą i jak podąża za marzeniami. Ja właśnie to robię" - czytamy na Instagramie.



Wokalistka podziękowała też wytwórni Green Star oraz swoim koleżankom z zespołu. Zapowiedziała również fanom, że "jeszcze postara się ich mile zaskoczyć".



Instagram Post Rozwiń

Co dalej z karierą gwiazdy Top Girls? Zdradziła szczegóły

W wywiadzie dla VOX FM Lubas przyznała, że uznała, że to dobry moment, aby wyhamować z karierą i zadbać o swoje życie. Przyznała też, że skupia się teraz m.in. na rodzinie, w tym na opiece nad babcią. Dodała też, że wielokrotnie analizowała swoją decyzję, a definitywnie podjęła ją już pół roku temu.



Na razie sama zainteresowana nie żegna się definitywnie ze sceną. Nie wie jednak, czy wróci na scenę disco polo i spróbuje kariery solowej, czy będzie śpiewać bardziej amatorsko.



Top Girls reagują na odejście Justyny Lubas. Kto zastąpił ją w zespole?

Członkinie Top Girls długo nie czekały z informacją o zastępstwie. Miejsce Justyny Lubas zajęła Olga Siemieniecka, prywatnie siostra wokalistki zespołu Natalii.



Kim jest Olga Siemieniecka? Występowała w przeszłości w "The Voice of Poland"!

"Witamy w Zespole Top Girls, Olga. Od dziś zaczynasz swoją piękną muzyczną przygodę. Cieszymy się, że jesteś razem z nami. Tym samym dziękujemy Justynie Lubas za współpracę i życzymy dalszych sukcesów" - czytamy.



Grupa na 3 listopada zapowiedziała pierwszy utwór w nowym składzie - "Kiedy mnie dotykasz".