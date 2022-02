Na początku września 2021 r. w grupie Top Girls zaszły spore zmiany w składzie. Justyna Lubas wydała wówczas oświadczenie, z którego wynika, że już od stycznia dwie pozostałe wokalistki (Paula Karpowicz i Angelika Żmijewska) wiedziały o swoim odejściu. Karpowicz i Żmijewska powołały do życia zespół Topky.

Z kolei Justyna Lubas zaprezentowała wtedy dwie nowe wokalistki, które uzupełniły skład Top Girls. U jej boku pojawiły się Natalia Siemieniecka i Katarzyna Grabowska-Kupidura.



Zespół po zmianach zaprezentował nową piosenkę o znaczącym tytule - "Było minęło" ( sprawdź! ).

W krótkim czasie trio wypuściło kolejne utwory: "Dotyk twój", "Róże i różowe tulipany", "Fake love" i "Miłością pijana".



Pochodząca z Torunia Natalia Siemieniecka na swoim profilu na Facebooku pokazała zdjęcie ze swoją siostrą. Fani od razu zwrócili uwagę na podobieństwo obu kobiet - okazało się, że Olga Siemieniecka jest bliźniaczką Natalii.

Olga Siemieniecka podobnie jak siostra jest wokalistką - ukończyła studia na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Współpracowała z m.in. Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, a szersza publiczność mogła ją zobaczyć w dziewiątej edycji "The Voice of Poland". Olga zajmuje się też nauczaniem śpiewu.

