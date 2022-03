Zespół Top Girls działa od 2015 r., a w dorobku ma występy na najważniejszych imprezach disco polo i dance, jak m.in. Roztańczony PGE Narodowy czy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Tanecznej w Ostródzie.

W 2021 roku zmienił się skład grupy: Angelika Żmijewska oraz Paula Karpowicz odeszły z grupy i działają razem pod szyldem Topky, natomiast do Justyny Lubas dołączyły dwie nowe wokalistki: Natalia Siemieniecka i Katarzyna Grabowska-Kupidura.

Piosenkarki nie kazały długo czekać na swój nowy utwór. Niemal od razu w sieci pojawił się teledysk do nowej piosenki o znaczącym tytule - "Było minęło" ( sprawdź! ). Ostatnio gwiazdy wydały utwór pt. "Rumieńce".

Teraz członkinie zespołu są w trakcie trasy koncertowej. Z koncertami wyjechały aż za ocean i wystąpiły m.in. na Festiwalu Disco Polo Józefinki 2022 w Nowym Jorku. Muszą też znaleźć czas na relaks, czym pochwaliły się na Facebooku.

Fanom pokazały swoją nienaganną sylwetkę - wszystko to w basenowej scenerii. "Super. Wypoczywajcie po to, żeby znowu dać czadu"; "Miłego relaksu w cudownych promieniach słonecznych błękitnego nieba"; "Nabierzcie siły na 3 kolejne koncerty. A potem bezpiecznie wracajcie do Polski. Słońce, plaża, ocean. Poprostu raj na ziemi" - zachwycają się fani wokalistek.

