Wojtek Szumański z singlem "Zagrajmy w twoją grę". "Dresiarze, Polonez i Michał Wiśniewski"

Wojtek Szumański to wokalista, którego trudno zaszufladkować. Zaskoczył już nieraz przeciwnościami - można tu wymienić choćby wodewillowy "Zegarek", humorystyczną "Balladę o cyckach" czy alternatywny "Idź sobie już".

Najnowszy singel "Zagrajmy w twoją grę" ( sprawdź! ) to, jak sam mówi, mały eksperyment i chwilowe odbicie w stronę pop-rocka. "Utwór powstał pod wpływem chwili i jest czymś w rodzaju bogina z 'Harry'ego Pottera', czyli 'zamieńmy problem w coś, z czym łatwo sobie poradzić'. To dokładna odwrotność moich odczuć w rzeczywistości. W końcu łatwo być aroganckim dla bogina" - komentował.

Za produkcję muzyczną odpowiedzialny jest Jakub Dąbrowski, który współpracował dotychczas między innymi z Jakubem Skorupą, sanah czy Kubą Galińskim.



Czy "Zagrajmy..." wyznacza nowy kierunek dla nadchodzącej płyty? Z właściwą sobie bezpośredniością Wojtek zaprzecza: "Nie spodziewajcie się więcej takich numerów ode mnie, tak jak nie spodziewaliście się tego. Spodziewać możecie się tylko niespodziewanego".

Do singla powstał również teledysk. "W przypadku artysty umocowanego na YouTube tak mocno, jak Wojtek, teledysk to sprawa pierwszorzędna. Co więc w nim zobaczymy? Historię w niekoniecznie fabularnym stylu o toksycznym związku. Bohaterowie przechodzą przez wszystkie rodzaje emocji, a ich relacja to tytułowa gra. Absurd to drugie imię klipu: są dresiarze, Polonez i Michał Wiśniewski" - czytamy w zapowiedzi.