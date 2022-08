Agata Młynarska jest zbulwersowana tym, że miesiąc od dramatu na Odrze nic nie jest jasne. Zamiast konkretów są tylko przypuszczenia i wątpliwości. Tymczasem chaos i przerzucanie winy nie pomaga w rozwiązaniu problemu. Mnożą się kolejne pytania, a im dłużej nie znamy na nie odpowiedzi, tym bardziej cierpi rzeka i ekosystem.

"Wszyscy myślimy to samo o tej katastrofie ekologicznej. Tylko jedni mówią bardziej o tym, co myślą, inni bardziej liczą się ze słowami, a inni jeszcze nabierają wody w usta, tyle tylko, że jest to woda zatruta, tak jak ta woda w rzece. A ja myślę, że gdyby żył mój tata, to na pewno napisałby piosenkę, że nasz kraj jest teraz jak ta Odra i to jest wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat" - mówi Agata Młynarska, prezenterka.

Od 18 sierpnia strona rządowa przekonuje, że do katastrofy doszło z powodów naturalnych, a pośrednią przyczyną zatrucia rzeki może być toksyczny gatunek "złotych alg", które występują tylko w wodach słonych. Ich zakwit powoduje bowiem pojawienie się toksyn zabójczych dla ryb i małży.

Wojciech Młynarski: kim był?

Wojciech Młynarski (1941-2017) był autorem ponad dwóch tysięcy tekstów: piosenek lirycznych, ballad, "obrazków obyczajowych", piosenek "szlagwortowych" i songów politycznych.

Młynarski był też znakomitym interpretatorem własnych piosenek, ale jego utwory wykonywali także m.in. Raz Dwa Trzy, Maciej Maleńczuk, Skaldowie, Edyta Górniak, Gaba Kulka, Hanna Banaszak, Daria Zawiałow, Michał Bajor i Magda Umer.



To on napisał słowa do takich przebojów, jak m.in. "Prześliczna wiolonczelistka" ( sprawdź! ), "Jesteśmy na wczasach" ( posłuchaj! ), "Niedziela na Głównym", "Z kim ci tak będzie źle jak ze mną", "Jeszcze w zielone gramy" ( posłuchaj! ), "Polska miłość". Wiele ich tytułów, czy fraz z nich wyjętych, weszło na trwałe do potocznego języka polskiego w charakterze porzekadeł czy przysłów - np. "róbmy swoje" ( sprawdź! ), "przyjdzie walec", "w Polskę idziemy", "po co babcię denerwować?".

