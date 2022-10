Legenda polskiego dziennikarstwa, Wojciech Mann, znany jest z zabierania głosu w tematach społecznych i politycznych. Teraz odniósł się do "żartu o Zosi" powtarzanego przez Jarosława Kaczyńskiego.



Przypomnijmy, że na jednym ze spotkań prezes PiS mówił o tym, że są tylko dwie płcie. "Wyobraźmy sobie, że ktoś z panów przychodzi do swojej pracy (...) i mówi: 'Ja nie jestem Władysław, ja jestem Zosia'. I według tego, co nam zalecają z Zachodu, wszyscy powinni się temu podporządkować. A dlaczego jestem Zosia? Może jutro będę znowu Władysławem, ale dzisiaj jestem Zosia" - mówił wtedy ku uciesze swoich odbiorców. Jego słowa odebrano jako kpinę z osób LGBT, jednak Kaczyński powtórzył ten "żart" jeszcze raz, na innym spotkaniu. "Czasami sobie żartuję i nikogo to nie obraża" - komentował.

Wojciech Mann ostro o Jarosławie Kaczyńskim

"Przepraszam, ale miałem małego Tetmajera na FB (przerwę, hehe), ale wciąż jestem" - zaczął, po czym odniósł się do "tournée ukochanego przywódcy po swoich wybranych i na razie bezpiecznych terytoriach". "Zastanawiam się, kiedy w końcu przedzierzgnie się w tę wciąż przywoływaną Zosię. W pełnym makijażu, miniówce i kabaretkach może jeszcze poprawić notowania swojego panopticum" - stwierdził.

