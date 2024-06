Jan Dąbrówka pochodzi z bardzo muzycznej rodziny. Jego babcią była Anna Jantar. Po dziś dzień uznawana jest za jedną z najważniejszych wokalistek w historii polskiej sceny muzycznej. Ikona muzyki pop wylansowała takie przeboje, jak "Tyle słońca w całym mieście" czy "Nic nie może wiecznie trwać". Współpracowała z wieloma cenionymi artystami, m.in. ze Stanisławem Sojką, Bogusławem Mecem, członkami Budki Suflera i zespołem Perfect. Z kolei dziadkiem 24-letniego Jana Dąbrówki był Jarosław Kukulski - wybitny kompozytor.

Mama Jana Dąbrówki to nie kto inny, jak Natalia Kukulska. Kobieta została osierocona przez Annę Jantar w wieku zaledwie czterech lat, jednak nie zapomniała o jej dorobku. W dorosłym życiu postanowiła kontynuować muzyczną drogę rodzicielki i również stała się gwiazdą muzyki pop. Dzięki talentowi, który odziedziczyła po mamie udało jej się osiągnąć wiele sukcesów. Znana jest przede wszystkim z hitów "Im więcej ciebie, tym mnie" czy "W biegu". Ojciec Jana Dąbrówki również związany jest ze światem muzycznym. Michał Dąbrówka bowiem profesjonalnie zajmuje się grą na perkusji, komponowaniem utworów oraz tworzeniem nowych aranżacji.

Jan Dąbrówka poszedł w ślady rodziców i dziadków

Często dzieci znanych gwiazd nie chcą kontynuować ich ścieżki zawodowej. Wolą iść na przekór swoim rodzicielom i wybierają sobie zupełnie inne zajęcia. W przypadku rodziny Anny Jantar jest jednak inaczej. Kolejne pokolenie postanowiło pójść drogą dziadków oraz rodziców i dołączyć do branży muzycznej.

Wnuk Anny Jantar, Jan Dąbrówka, to wszechstronnie utalentowany muzyk. Ma dopiero 24 lata, a już zdążył opanować grę na wielu instrumentach. Głównie jednak interesuje go perkusja. Muzyk dodatkowo komponuje i śpiewa. Gra w zespołach takich artystów, jak Zalia, Franek Warzywa oraz bogdan sėkalski. Już od samego początku poważnie podszedł do swojej kariery. Chodził na zajęcia do Warsztatowej Akademii Musicalowej pod patronatem Teatru Roma, gdzie najbardziej cieszył się na zajęcia z wokalu i aktorstwa. "Gorzej było z tańcem, ale tutaj nadrabiał swoją pracą i determinacją" - opowiedział niegdyś dyrektor akademii.

Jan Dąbrówka dostał się także na Akademię Muzyczną w Katowicach. "Poszedłem na perkusję klasyczną orkiestrową, czyli instrumenty perkusyjne, to jest: marimba, wibrafon, ksylofon, werbel, kotły i perkusja" - zdradził kiedyś w programie "Dzień dobry TVN" 24-letni muzyk.

Natalia Kukulska wspiera syna w karierze

Natalia Kukulska jest bardzo dumna ze swojego syna. Zdarzało się, że występowała już z nim na jednej scenie. W mediach społecznościowych chwali się jego talentem i docenia umiejętności. Niedawno, z okazji urodzin Jana Dąbrówki, opublikowała zdjęcie, pod którym napisała kilka wzruszających słów. "Ten świat jest zaczarowany! A syn - wymarzony! Jaśku, Ty wiesz..." - podsumowała artystka.