Włoski przebój "Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe" zawładnął Instagramem i TikTokiem

Prosty, a przez to natychmiast wpadający w ucho refren "Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe", do tego machający łapkami szop — kto z was lubi strzelić sobie wieczorny maraton "głupich filmików" z internetu, ten na pewno to zna. Ta włoska piosenka błyskawicznie stała się globalnym hitem, podbijając serca użytkowników platform społecznościowych. Jak do tego doszło?

Tańczący szop z piosenki "Pedro" /Craig Barritt / Stringer / TikTok /Getty Images