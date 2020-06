Within Destruction z nową płytą "Yōkai"

Słoweńska grupa Within Destruction przygotowała czwarty album.

Within Destruction nagrali nowy album /materiały prasowe

Płyta "Yōkai" będzie mieć swą premierę 12 sierpnia sumptem deathcore'owego Within Destruction, który wcześniej związany był m.in. z amerykańską Unique Leader Records.

Wśród gości usłyszymy Ryo Kinoshitę z japońskiej formacji Crystal Lake, a także Billa $abera, Tysina, Kamiyadę i Jasona Richardsona.

Wyjaśnijmy, że "yōkai" to ogólna nazwa mitycznych stworzeń-potworów występujących w japońskiej mitologii i tradycjach ludowych.

Nowy album Within Destruction promują aktualnie dwa teledyski: "Malevolent" i "Hate Me".

Oto program albumu "Yōkai":

1. "Yomi"

2. "Yōkai"

3. "Harakiri"

4. "No Way Out"

5. "Malevolence"

6. "Kings Of Darkness"

7. "Alone"

8. "Hate Me"

9. "Backstab"

10. "No Mercy"

11. "B4ngb4ng!!"

12. "Sakura"

13. "Tokoyo-no-Kuni".