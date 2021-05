Withered: Płyta "Verloren" gotowa

W czerwcu światło dzienne ujrzy piąty album Amerykanów z Withered.

Zespół Withered nagrał nowy materiał /materiały prasowe

Płytę "Verloren" zarejestrowano w Orange Peel Recordings. Produkcją nowego albumu black / deathmetalowego kwartetu z Atlanty zajął się Mike Thompson. Miks w studiu Earhammer w Kalifornii wykonał Greg Wilkinson, a mastering Jarrett Pritchard.

Okładkę zaprojektował amerykański artysta Paul A. Romano.

W utworze "Passing Through..." wystąpił gościnne Ethan Lee McCarthy z Primitive Man.

Nowy materiał Withered będzie mieć swą premierę 18 czerwca nakładem francuskiej wytwórni Season Of Mist Underground Activists (CD w digipacku, na winylu, cyfrowo).

Opublikowanego niedawno utworu "Casting In Wait" Withered możecie posłuchać poniżej:

Sprawdźcie także wypuszczony w kwietniu wideoklip do pierwszego singla "By Tooth In Tongue":

Oto lista kompozycji albumu "Verloren":

1. "By Tooth In Tongue"

2. "The Predation"

3. "Dissolve"

4. "Casting In Wait"

5. "Passing Through..."

6. "...The Long Hurt"

7. "Verloren"

8. "From Ashen Shores".