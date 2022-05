Will Smith jako raper nie używał przekleństw, bo nie chciał podpaść swojej babci

Wiadomości

Zanim został aktorem, pod koniec lat 80. próbował zdobyć popularność jako raper. Do tego etapu swojego życia Will Smith nawiązał w ostatnim wywiadzie. Wyznał, że był nietypowym raperem, bo w swoich utworach nie używał przekleństw. Wybrał grzeczny styl pod wpływem swojej babci, która kiedyś znalazła jego zeszyt z pełnymi wulgaryzmów tekstami piosenek i poprosiła go, by postarał się być bardziej przyzwoity.

Will Smith próbował swoich sił w rapie /Jerod Harris /Getty Images