Wilki: Hubert Gasiul odchodzi po 14 latach

Hubert Gasiul w składzie grupy Wilki zadebiutował na płycie "Obrazki" (2006).

"Ostatnie 2 lata dzielnie godził granie z nami, ze współpracą ze swoją żoną, Anią Rusowicz. Teraz postanowił całą swoją energię poświęcić Rodzinie. Szanujemy to i trzymamy kciuki za powodzenie nowych projektów" - informują Wilki.

"My w grudniu zagramy jeszcze akustycznie, a w styczniu zgodnie z planem zapraszamy na 'Niebieską Trasę'. Zabierzemy Was w podróż do lat 90., zagramy całą naszą pierwszą płytę, a na bis będą same niespodzianki. Szczegóły już w tym tygodniu" - dodaje zespół.

Na razie nie jest znane jeszcze nazwisko następcy Gasiula, który współpracował również z m.in. Patrycją Markowską, Kasią Cerekwicką, Urszulą, Sidneyem Polakiem i zespołami współtworzonymi z Anią Rusowicz - Dezire i IKA.



"Jako dziecko zawsze chciałem grać w wielkim zespole. Wyobrażałem sobie stadiony pełne ludzi i podróże z bandą kumpli. Dzięki Wilkom udało mi się spełnić moje marzenia, udało mi się być w pace przyjaciół, na których zawsze można było liczyć, bawić się i tworzyć. Miałem okazję jeździć po świecie, zagrać na Wembley, MTV Unplugged, zaliczyć wyżerkę w Sopocie : ) i blanta w Ameryce, nagrywać w najlepszych studiach a przede wszystkim zdobyć doświadczenie i żyć z muzyki, którą kocham ponad wszystko..." - napisał Hubert Gasiul na Facebooku.

Dodajmy, że w pierwszej połowie tego roku doszło do zmiany basisty w Wilkach - za Marcina Ciempiela pojawił się Emanuel Gawliński, drugi z synów Roberta Gawlińskiego.

Wspomniany Emanuel to 26-letni brat bliźniak Beniamina Gawlińskiego, od 2014 r. grającego w Wilkach na gitarze i klawiszach. Bracia razem występują w również zespole Deraptors.

W maju 2018 r. Wilki podsumowały swoją dotychczasową karierę podwójnym wydawnictwem "26/26" z okazji 26-lecia. Poza największymi przebojami pojawił się też jeden premierowy utwór - "Na krawędzi życia".

Obecnie skład zespołu to Robert Gawliński (wokal, gitara), Mikis Cupas (gitara), Maciej Gładysz (gitara) oraz synowie lidera: Beniamin (gitara, klawisze) i Emanuel (bas).



