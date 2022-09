Śmierć wokalisty oraz aktora potwierdziła jego córka. Ojca pożegnała w mediach społecznościowych (pisownia oryginalna):

"Tatuś, Tata... Dzisiaj po ciężkiej i długiej chorobie odszedł mój Tata Wiktor Zatwarski. Brakuje mi słów, żeby opisać, co czuję... Tatusiu, tak bardzo chciałeś żyć. Wielokrotnie udowadniałeś, że można oszukać przeznaczenie. Nigdy nie znałam tak silnego człowieka. Do końca wierzyłeś, że jeszcze dużo przed Tobą. Twoja wiara dawała Ci siłę do walki z chorobami...

Mam wrażenie, że pojechałeś na dłuższą trasę koncertową i za jakiś czas zapukasz do drzwi... Tak, jak wyjeżdżałeś, jak byłam mała... Nie mówię żegnaj, mówię do zobaczenia... Wierzę głęboko w to, że już tam w innym świecie zaśpiewałeś i opowiedziałeś parę swoich dowcipów" - czytamy.

Reklama

Kim był Wiktor Zatwarski?

Urodzony w 1935 roku w Zdołbunowie (dzisiejsza Ukraina) Wiktor Zatwarski swoją karierę zaczął w 1957 roku, krótko po ukończeniu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

Na swoim koncie miał udział w kilku ważnych festiwalach polskiej piosenki. Występował m.in. w Zielonej Górze, Kołobrzegu, Sopocie i Opolu.

W 1969 roku zdobył nagrodę Brązowego Pierścienia na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Zielonej Górze za wykonanie piosenki "Jak na lato". W tym samym roku Zatwarski podbił również Festiwal w Opolu, śpiewają tam przebój "Srebrne wesele".

Na swoim koncie miał też kilka epizodycznych ról w polskich filmach i serialach: "Na Wspólnej", "Plebania", "M jak miłość", "Kopciuszek", "Męskie-żeńskie" oraz "Sen o Wiktorii".