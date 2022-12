Wydarzenie poprowadzili Paulina Sykut-Jeżyna oraz Krzysztof Ibisz. Kolędowanie odbyło się w nieprzypadkowym miejscu - w Bazylice Świętego Krzyża w samym sercu Warszawy. To właśnie w tym kościele organistą był Stanisław Moniuszko, w filarach tego budynku znajdują się urny z sercami Fryderyka Chopina i Władysława Reymonta.

Wykonawcom towarzyszyły Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" oraz Zespół Regionalny "Magurzanie", a za oprawę muzyczną odpowiadała Stokłosa Collective Orchestra pod kierownictwem Jana Stokłosy.

Kolędowanie rozpoczęło się wspólnym wykonaniem kolędy "Z narodzenia Pana", po czym "Magurzanie" wykonali "Bóg się rodzi". Pierwszy duet wieczoru, czyli Roksana Węgiel i Grzegorz Hyży, zaśpiewali kolędę "Dzisiaj w Betlejem". Następnie prowadzący wspomnieli Fryderyka Chopina. "Jest taka kolęda, której fragment użył jako części swojego utworu. Zaczyna się od fortepianu..." - po tych słowach usłyszeliśmy "Lulajże Jezuniu" w wykonaniu Zakopower . "Gore gwiazda Jezusowi" wykonał Igor Herbut, po nim na scenie pojawił się Ralph Kaminski z kolędą "Oj, Maluśki, Maluśki", natomiast Cleo zaśpiewała "W żłobie leży". Drugi duet - Kamil Bednarek i Bryska - uraczyli słuchaczy kolędą "Mizerna cicha".

"Wigilia to czas, kiedy widzimy dawno niewidzianą rodzinę i dawno niewidzianych przyjaciół. Teraz właśnie mamy taką sytuację. Po latach od premiery filmu 'Zimna wojna' - Joanna Kulig " - po tej zapowiedzi aktorka zaśpiewała "Gdy śliczna Panna". Legenda polskiej sceny - Krystyna Prońko - wykonała pieśń "Hej, w dzień narodzenia".

"Z warszawskim pozdrowieniem dla całego świata - stara 'Kolęda Gazeciarzy'" - tymi słowami Jan Młynarski zapowiedział swój występ. Grzegorz Hyży zaprezentował "Do szopy, hej pasterze", a następnie Marek Torzewski zaśpiewał kolędę skomponowaną przez Stanisława Moniuszkę w czasie, gdy ten był organistą w kościele Świętego Krzyża.

Później na scenie pojawił się 11-letni solista Poznańskiego Chóru Chłopięcego - Franciszek Trojanowski, który zaśpiewał "Wesołą nowinę". "Cicha noc, święta noc" usłyszeliśmy w wykonaniu Cleo, a Kamil Bednarek, tym razem solo, zaprezentował "Gdy się Chrystus rodzi". Następnie za mikrofonem ponownie stanął Igor Herbut, by zaśpiewać "O Gwiazdo Betlejemska". Drugą pieśnią wykonaną przez Zakopower było "Przybieżeli do Betlejem", a po niej usłyszeliśmy wykonaną w gwarze podhalańskiej kolędę "To już pora na wigilię".

Roksana Węgiel ponownie pojawiła się z utworem "Jezus malusieńki", a Joanna Jakubas spektakularnie wykonała pieśń "Mędrcy świata". Następnie w kościele wybrzmiało chóralne wykonanie "Tryumfów Króla Niebieskiego". Bryska solowo zaśpiewała "Wśród nocnej ciszy", Jan Młynarski wrócił na scenę z "Kolędą Lwowską", a koncert zakończyła Krystyna Prońko kolędą "Pójdźmy wszyscy do stajenki".