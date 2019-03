Wielki powrót Jonas Brothers (teledysk "Sucker"). Co bracia robili ostatnio?

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Sucker", którym po sześciu latach powraca rodzinne trio Jonas Brothers.

Nick, Kevin i Joe Jonasowie w 2013 r. /Norman Shapiro/CBS /Getty Images

Wspólna przyszłość braci Jonas stanęła pod wielkim znakiem zapytania na początku października 2013 r. Wówczas na skutek konfliktu pomiędzy muzykami odwołano całą amerykańską trasę koncertową.

"Wewnątrz zespołu pojawiło się głębokie pęknięcie. Zaistniała poważna różnica zdań na temat muzycznego kierunku" - tłumaczył wtedy rzecznik Jonas Brothers.

Kilkanaście dni później oficjalnie potwierdzono, że drogi braci się rozchodzą.

"Naprawdę trudno powiedzieć, że to na zawsze... Ale bez wątpienia kończymy ten rozdział" - powiedział Nick Jonas.

Teraz Nick, Joe i Kevin wracają pod rodzinnym szyldem. Singel "Sucker" jest zapowiedzią nadchodzącej płyty. W planach jest też dokument o zespole.

Dotychczasowa dyskografia obejmuje cztery studyjne płyty: "It's About Time", "Jonas Brothers", "A Little Bit Longer" i "Lines, Vines and Trying Times", które rozeszły się w ponad 17 mln egzemplarzy.

W ramach promocji nowego nagrania i swojego powrotu Jonas Brothers na początku marca będą gośćmi programu "Carpool Karaoke" Jamesa Cordena. Zapowiedź zdążyła już zebrać ponad 2 mln odsłon.

Co bracia porabiali po rozwiązaniu Jonas Brothers?



Najmłodszy, 27-letni obecnie Nick Jonas wydał dwa solowe albumy "Nick Jonas" i "Last Year Was Complicated". W grudniu 2018 r. wokalista ożenił się z indyjską aktorką i modelką Priyanka Chopra. Wcześniej związany był z m.in. Miley Cyrus, Seleną Gomez i Olivią Culpo.

Nick Jonas: 25-letni przystojniak

W połowie sierpnia Joe Jonas będzie obchodził swoje 30. urodziny. Od 2015 roku występuje w funkowo-popowym zespole pod nazwą DNCE, z którym odnosi spore sukcesy (przebój "Cake By The Ocean" - ponad 337 mln odsłon). Muzyk prowadzi ponadto solową działalność artystyczną.

Joe próbował też swoich sił w telewizji jako juror ("The Voice" w Australii i USA) i w aktorstwie (seriale "Rozpalić Cleveland" i "90210"). Joe od października 2017 r. jest zaręczony z aktorką Sophie Turner. Wcześniej łączono go z m.in. Taylor Swift, aktorką Camillą Belle, Demi Lovato, aktorką Ashley Greene i modelką Gigi Hadid.



Odpowiedzialny głównie za gitary (śpiewa też w chórkach) 32-letni Kevin Jonas ostatnie 10 lat poświęcił swojej żonie Danielle Jonas (razem występowali w reality show "Married to Jonas") oraz dwóm córkom Alenie i Valentinie.

Najmłodszym z rodzeństwa jest 18-letni Frankie Jonas, który jednak jest aktorem i nigdy nie występował w Jonas Brothers, choć wspierał braci (m.in. filmy "Jonas Brothers: The 3D Concert Experience", telewizyjne "Jonas Brothers: Living the Dream", "Jonas L.A." i wspomniane "Married to Jonas").

Ma na koncie piosenkę "Ponyo On the Cliff By the Sea" w duecie z Noah Cyrus, młodszą siostrą Miley, nagraną na potrzeby filmu "Ponyo".

Woskowi Jonas Brothers